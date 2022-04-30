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Главная война с Россией Орки в Херсонской области пытаются создать вертикаль власти и назначают своих "смотрящих", - Юрий Соболевский, первый заместитель главы Херсонского облсовета
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Орки в Херсонской области пытаются создать вертикаль власти и назначают своих "смотрящих", - Юрий Соболевский, первый заместитель главы Херсонского облсовета

30 апреля, 2022 суббота
09:31
война с Россией

Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский рассказал, что оккупанты в Скадовске создали аналог районных государственных администраций

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Сейчас они пробуют создать какую-то вертикаль власти на районном уровне. То есть, они начали назначать своих "смотрящих", иначе я не могу назвать, в определенных районах. Вчера это произошло в Скадовске. Они пытаются создать районные государственные администрации, какой-то аналог от чего мы пытались состояться", – отметил Соболевский.

Также первый заместитель председателя Херсонского облсовета добавил, что оккупанты предоставляют неоднозначные месседжи.

"То они говорят Херсонщина – это часть Украины, но под контролем РФ, то они говорят о Таврической губернии, об объединении в Крым. Сейчас они пытаются уничтожить финансовую систему на Херсонщине, работают над тем, чтобы сделать видимость "рублевой зоны". Уверен , что ничего не получится", - заметил Соболевский.

Юрий Соболевский подчеркнул, что орки очень некомфортно чувствуют себя в Херсоне и Херсонской области, поэтому они продолжают закручивать свой террор.

"Постоянно обыски, постоянно аресты. Очень тяжелой остается ситуация в гуманитарной сфере, отсутствуют лекарства, есть проблемы с пищевыми продуктами. Оккупационные власти не дают никаких гуманитарных коридоров, а решить проблемы не имеют возможности и желания. То есть, они осуществляют определенную картинку для собственной аудитории, постоянно работают съемочные группы из России. Снимают сюжеты, как было очень-очень плохо на Херсонщине, а сейчас все очень "круто". Но настроение у херсонцев боевое, все ждем ВСУ", - отметил Соболевский.

В Скадовске Херсонской области 15 апреля россияне сняли флаги Украины на здании горсовета и флагштоке и повесили триколоры. Городской совет заверил, что не будет работать под российскими флагами

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