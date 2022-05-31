Орки обстреливают оккупированные ими населенные пункты, - Александр Вилкул
Российские военные ради пропагандистской "картинки" наносят удары по временно оккупированным ими населенным пунктам
Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
"Не имея ни тактического, ни стратегического успеха, враг продолжает подлые обстрелы по всей линии столкновения", - заявил он.
Вилкул также отметил, что в понедельник, 30 мая, оккупанты обстреляли Зеленодольскую и Апостоловскую громады Криворожского района. К счастью, никто не пострадал.
Также обстрелы получили Осокоровка, Нововоронцовка и другие населенные пункты. "В большей степени, орки обстреливают и оккупированные ими же населенные пункты, очевидно, ради картинки для своей пропаганды", — заявил глава ВА Кривого Рога.
При этом Вилкул подчеркнул, что в Кривом Роге и в районе ситуация полностью контролируется ВСУ и военной администрацией.
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