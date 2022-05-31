Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Не имея ни тактического, ни стратегического успеха, враг продолжает подлые обстрелы по всей линии столкновения", - заявил он.

Вилкул также отметил, что в понедельник, 30 мая, оккупанты обстреляли Зеленодольскую и Апостоловскую громады Криворожского района. К счастью, никто не пострадал.

Также обстрелы получили Осокоровка, Нововоронцовка и другие населенные пункты. "В большей степени, орки обстреливают и оккупированные ими же населенные пункты, очевидно, ради картинки для своей пропаганды", — заявил глава ВА Кривого Рога.

При этом Вилкул подчеркнул, что в Кривом Роге и в районе ситуация полностью контролируется ВСУ и военной администрацией.

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