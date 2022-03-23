Орки находят людей в подвалах Мариуполя, предлагают им деньги, лишь бы они перешли на сторону Ростова, — экс-глава Мангусской РГА
Дмитрий Черница подчеркнул, что желающих очень мало, практически нет
"Людей забирают из подвала, предлагают ехать на Ростов, а там забирают паспорт", – сказал он в эфире Espreso TV.
Читайтетакже: Ответом на то, кто наши союзники, станет то, кто приедет в Киев, - главный редактор онлайн-издания "Украинская правда"
Черница добавил, что в Мариуполе и области продолжается гуманитарная катастрофа: "Тепла, воды, электричества нет и еды нет. И хуже всего – негде лечиться, оккупанты разбомбили все больницы".
Читайте также: Украине необходимо дипломатически работать с Китаем, Си Цзиньпинь уже "примеряет на себя регалии", что может влиять на Путина, - экс-руководитель Службы внешней разведки
Также он отметил, что Мариуполь продолжают обстреливать непрерывно: "Бьют очень сильно: и Черноморский флот, и с берега... Все же укреплений в Мариуполе сегодня достаточно".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.39Продажа 33.18
- Актуальное
- Важное