Орки испугались взрыва у дома коллаборанта Балицкого: в течение дня усиленно патрулируют Мелитополь, депутат Запорожского райсовета Кирильчук
Депутат Запорожского райсовета Дмитрий Кирильчук убежден, что оккупанты испытывают напряжение из-за действий украинских партизан и понимают, что они активно работают
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"После взрыва оккупантов переключило, очевидно, они очень напуганы и растеряны. Моментально после этого по городу началось усиленное патрулирование захватчиками. Орки вывезли на улицы свою технику, поставили посты и начали контролировать ситуацию, что будет дальше, настолько испугались", - подчеркнул Кирильчук. .
Депутат добавил, что после взрыва в Мелитополе в городе возникли проблемы со связью и Интернетом.
"Оккупанты не могут додуматься до того, что такие никак не остановит украинских партизан, они будут дальше делать свое дело", - сказал он.
- В Мелитополе при взрыве в центре города пострадала племянница коллаборациониста Балицкого. Об этом сообщают местные СМИ.
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