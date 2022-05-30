Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"После взрыва оккупантов переключило, очевидно, они очень напуганы и растеряны. Моментально после этого по городу началось усиленное патрулирование захватчиками. Орки вывезли на улицы свою технику, поставили посты и начали контролировать ситуацию, что будет дальше, настолько испугались", - подчеркнул Кирильчук. .



Депутат добавил, что после взрыва в Мелитополе в городе возникли проблемы со связью и Интернетом.



"Оккупанты не могут додуматься до того, что такие никак не остановит украинских партизан, они будут дальше делать свое дело", - сказал он.

В Мелитополе при взрыве в центре города пострадала племянница коллаборациониста Балицкого. Об этом сообщают местные СМИ.