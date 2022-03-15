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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Орки испугались 2,5 тыс. единиц стрелкового оружия на руках у горожан и сбежали из Конотопа, – Семенихин о переговорах с российскими оккупантами
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Орки испугались 2,5 тыс. единиц стрелкового оружия на руках у горожан и сбежали из Конотопа, – Семенихин о переговорах с российскими оккупантами

15 мартa, 2022 вторник
08:22

Артем Семенихин рассказал о попытках российских орков оккупировать Конотоп и взять город под свой контроль

Городской голова Конотопа сделал это в эфире Еспресо.TV .

“Они (орки, - ред.) приехали к зданию Конотопского городского совета, когда меня еще не было. Когда я подъезжал, то увидел БТР и их УАЗ "Патриот". Я зашел в Городской совет, они уже были в кабинете управляющего делами. Был этот так называемый майор их орды Грызлов, представился здесь начальником комендатуры какой-то непонятной. И предложил патрулировать город, изымать у горожан незаконное оружие и т.д. Сказал, что ему необходимо, чтобы я собрал все коммунальные службы, полицию, чрезвычайников, медиков и чтобы он провел с ними совещание", – отметил Семенихин.

Мэр Конотопа отказался это делать и отправил его в направлении русского корабля.

"Я этому майору также сказал, что когда отходила наша 58-я бригада, то они забыли немного закрыть свои склады. Из этих складов простые люди получили около 2 500 единиц разного стрелкового оружия - от пистолетов и до пулеметов. И несколько сотен гранатометов на руках у людей в Конотопе есть. А также около 1500 горожан имеют боевой опыт – то есть оружием люди пользоваться умеют. И я им посоветовал убираться подальше из города со своими блокпостами, которые они уже поставили, подальше, чтобы в городе не было побоища”, – заметил Артем Семенихин.

Городской голова добавил, что буквально через 15 мин блокпосты были сняты, орки ушли и в Конотопе больше не появлялись.

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