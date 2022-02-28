Оркестр ВСУ с автоматами в Виннице передал Путину традиционный привет
Для укрепления боевого духа украинцев военный оркестр Воздушных Сил ВСУ в Виннице на площади сыграл несколько патриотических композиций
Учитывая военное положение, участники оркестра сделали это не только с инструментами в руках, но и с "калашами" через плечо. Об этом сообщили на facebook-странице командования Воздушных Сил ВСУ.
Акцию искренне поддержали винничане. А оказавшиеся рядом резервисты громко спели Национальный гимн Украины и передали кремлевскому фюреру традиционные поздравления, вспомнив о корабле и направлении его дальнейшего движения.
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Напомним, фраза "Русский корабль, иди нах*й" стала вирусной после того, как такими словами российскому военному кораблю ответили героические защитники острова Змеиный.
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