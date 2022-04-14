Орка, представившегося комендантом Херсонской области, наши руководители ОТГ послали в сторону корабля, - боец ТрО Херсона
Боец Терробороны Херсона Эдуард рассказал, что оккупанты пытались собирать руководителей ОТГ Херсонщины и предлагали сотрудничество
Об этом он сообщил в эфире Espreso TV.
“На Херсонщине городской совет работает, районный совет работает. Даже оккупанты пытались собирать руководителей ОТГ Каховка, Чаплинка. Какой-то орк представился комендантом Херсонской области и сказал, что не будут мешать работать. Флаги украинские, власть ваша остается, давайте сотрудничать мирно. На что наши отвернулись и послали его в сторону корабля", – рассказал боец.
Также Эдуард добавил, что в Херсоне орки активизировались, лазают по подвалам и крышам многоэтажек и выискивают наших людей.
“Что касается Херсона, инфраструктура работает. Конечно, местные органы должны работать, организовать поставки. Вы же понимаете, жизнь продолжается. Насколько они тесно сотрудничают с орками, у нас такой информации нет, мы не владеем. Они подняли триколор над ОГА и над помещением одного из районных советов, там наших руководителей нет, они переехали в другое помещение. А орки сейчас активизировались и под эгидой, что они разыскивают своих дезертиров, лазают по подвалам и крышам многоэтажек. И я так понял, что выискивают наших людей", – объяснил боец Терробороны Херсона.
Председатель Херсонской областной организации КИУ Дементий Белый сообщил, что в Херсонской области продолжают работать учителя , представители бюджетных учреждений, но они не могут получить зарплату за март, а некоторые даже за февраль
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