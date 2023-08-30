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Оригинальный и простой рецепт приготовления крафина

30 августа, 2023 среда
17:00

Приготовим сегодня вкусную, красивую, ароматную паску-крафин. Такая паска станет достойным украшением вашего стола! Крафин получается не только красивым, но и вкуснейшим. С хрустящей корочкой и нежной мякотью с начинкой

Паска крафин на живых дрожжах на Рождество и Пасху

Ингредиенты:

Тесто для крафинов:

  • молоко – 110 мг
  • сахар – 100 г
  • живые дрожжи – 24 г
  • два яйца
  • щепотка соли
  • цедра – полапельсина
  • одна чайная ложка ванильного экстракта
  • одна чайная ложка ликера амарето
  • растопленное сливочное масло – 40 г
  • мука – 350 г

Начинка для крафинов:

  • мягкое сливочное масло – 100 г
  • замоченные сухофрукты (без жидкости) – 100 г
  • горсть миндальных хлопьев

Молоко – для смазки крафинов.

Сахарная пудра – для украшения.

крафін

Фото: Beauty Hub

Пошаговый рецепт приготовления:

  • подогреваем молоко до 35º С
  • добавляем половину сахара и дрожжи
  • перемешиваем
  • откладываем
  • растапливаем сливочное масло
  • охлаждаем
  • смешиваем сахар с остывшим маслом и молочно-дрожжевой смесью
  • замешиваем тесто
  • не добавляем лишнюю муку
  • замешиваем до тех пор, пока тесто не начнет отставать от стола
  • миску смазываем маслом
  • перемещаем в нее готовое тесто
  • накрываем крышкой
  • ставим в теплое место на два часа (за это время тесто должно увеличиться вдвое)
  • мнем тесто и раскатываем его в прямоугольник примерно 25х45 см
  • смазываем мягким сливочным маслом
  • посыпаем замоченными миндальными хлопьями и сухофруктами (изюм и клюква)
  • сворачиваем рулет по длинной стороне прямоугольника
  • разрезаем рулет поперек на 2 или 3 отрезка (на 2 или 3 крафина, соответственно)
  • разрезаем каждый рулет вдоль пополам, не дорезая до конца 4-5 см
  • разворачиваем половинки
  • осторожно скручиваем вокруг своей оси сначала одну половинку, затем вторую – вокруг первой, осторожно прячем хвостики.
  • переносим крафины в формы
  • убираем их в теплое место на два часа выстояться
  • разогреть духовку до 160 ºС
  • смазываем верхушки крафинов молоком
  • выпекаем паски до 50 минут, в зависимости от размера
  • проверить готовность деревянной шпажкой
  • вынимаем готовые крафины из духовки.
  • остужаем их при комнатной температуре
  • украшаем сахарной пудрой.

Крафин с маком (Маковый крафин)

Ингредиенты:

Тесто:

  • дрожжи сухие – 11 г
  • сливочное масло – 100 г
  • молоко – 230 мл
  • мука пшеничная – 520 г
  • сахар – 50 г
  • соль – четверть чайной ложки
  • одно куриное яйцо

Начинка:

  • мак – 100 г
  • сливочное масло – 50 г
  • сахар -100 г
  • сахар ванильный – одна чайная ложка

крафін

Фото: rbc.ua

Пошаговый рецепт приготовления:

  • в формочку насыпаем 11 грамм сухих быстродействующих дрожжей.
  • сверху просеиваем 500 г муки
  • добавляем куриное яйцо
  • добавляем 50 г сахара
  • добавляем 100 г очень мягкого сливочного масла.
  • вливаем 230 мл теплого молока
  • ставим форму в хлебопечку на режим "Тесто дрожжевое"
  • пока тесто замешивается, готовим начинкой
  • промываем 100 г сухого мака
  • заливаем холодной водой, чтобы она прикрыла мак на 3 см.
  • доводим до кипения
  • варим час на малом огне
  • готовый мак откидываем на сито
  • даем стечь всей жидкости и высохнуть маку
  • измельчаем мак
  • достаем форму с подошедшим тестом
  • выминаем тесто и скатываем его в шар
  • разделяем тесто на три неравные части (две меньшие и одну большую)
  • накрываем тесто чистым полотенцем или пленкой
  • берем одну небольшую часть теста
  • раскатываем прямоугольный пласт толщиной около 4 мм.
  • разделяем 50 г сливочного масла на три неравные части (две части примерно по 15 грамм и 1 часть – 20 грамм)
  • смазываем пласты теста 15 г мягкого сливочного масла по всей поверхности, большую часть теста смазываем 20 г масла.
  • 100 г сахара, приготовленные для начинки, смешиваем с одной чайной ложкой ванильного сахара.
  • 30 г сахара посыпаем поверх  сливочного масла
  • второй пласт теста, такого же размера, тоже присыпаем 30 г сахара
  • для большего куска теста оставляем 40 г сахара
  • мак разделяем на три части
  • присыпаем одной частью мака поверх сахара
  • с узкой стороны теста скручиваем слой в рулет, края защипываем
  • рулет разрезаем вдоль острым ножом, отступив от края
  • приступаем к формированию паски
  • с одного края начинаем закручивать одну полосу к основанию в форме улитки так, чтобы начинка была снаружи
  • закручиваем всю заготовку, а кончик вставляем в центр и слегка прижимаем его внутрь
  • формы для ремней (диаметром 12-13 см) оборачиваем пергаментом, немного наращивая края
  • подготовленные крафины выкладываем в форму
  • они должны заполнить не более 1/3
  • накрываем формы с заготовками пленкой
  • убираем в теплое место на полчаса
  • по истечении времени паски хорошо подошли
  • к этому времени духовка должна быть разогрета до 180° C
  • ставим на сорок минут паски выпекаться при температуре 180°C
  • готовность проверьте деревянной шпажкой
  • достаньте аккуратно из формы крафины
  • охлаждаем
  • сверху посыпаем сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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