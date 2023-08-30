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Оригинальный и простой рецепт приготовления крафина
Приготовим сегодня вкусную, красивую, ароматную паску-крафин. Такая паска станет достойным украшением вашего стола! Крафин получается не только красивым, но и вкуснейшим. С хрустящей корочкой и нежной мякотью с начинкой
Паска крафин на живых дрожжах на Рождество и Пасху
Ингредиенты:
Тесто для крафинов:
- молоко – 110 мг
- сахар – 100 г
- живые дрожжи – 24 г
- два яйца
- щепотка соли
- цедра – полапельсина
- одна чайная ложка ванильного экстракта
- одна чайная ложка ликера амарето
- растопленное сливочное масло – 40 г
- мука – 350 г
Начинка для крафинов:
- мягкое сливочное масло – 100 г
- замоченные сухофрукты (без жидкости) – 100 г
- горсть миндальных хлопьев
Молоко – для смазки крафинов.
Сахарная пудра – для украшения.
Фото: Beauty Hub
Пошаговый рецепт приготовления:
- подогреваем молоко до 35º С
- добавляем половину сахара и дрожжи
- перемешиваем
- откладываем
- растапливаем сливочное масло
- охлаждаем
- смешиваем сахар с остывшим маслом и молочно-дрожжевой смесью
- замешиваем тесто
- не добавляем лишнюю муку
- замешиваем до тех пор, пока тесто не начнет отставать от стола
- миску смазываем маслом
- перемещаем в нее готовое тесто
- накрываем крышкой
- ставим в теплое место на два часа (за это время тесто должно увеличиться вдвое)
- мнем тесто и раскатываем его в прямоугольник примерно 25х45 см
- смазываем мягким сливочным маслом
- посыпаем замоченными миндальными хлопьями и сухофруктами (изюм и клюква)
- сворачиваем рулет по длинной стороне прямоугольника
- разрезаем рулет поперек на 2 или 3 отрезка (на 2 или 3 крафина, соответственно)
- разрезаем каждый рулет вдоль пополам, не дорезая до конца 4-5 см
- разворачиваем половинки
- осторожно скручиваем вокруг своей оси сначала одну половинку, затем вторую – вокруг первой, осторожно прячем хвостики.
- переносим крафины в формы
- убираем их в теплое место на два часа выстояться
- разогреть духовку до 160 ºС
- смазываем верхушки крафинов молоком
- выпекаем паски до 50 минут, в зависимости от размера
- проверить готовность деревянной шпажкой
- вынимаем готовые крафины из духовки.
- остужаем их при комнатной температуре
- украшаем сахарной пудрой.
Крафин с маком (Маковый крафин)
Ингредиенты:
Тесто:
- дрожжи сухие – 11 г
- сливочное масло – 100 г
- молоко – 230 мл
- мука пшеничная – 520 г
- сахар – 50 г
- соль – четверть чайной ложки
- одно куриное яйцо
Начинка:
- мак – 100 г
- сливочное масло – 50 г
- сахар -100 г
- сахар ванильный – одна чайная ложка
Фото: rbc.ua
Пошаговый рецепт приготовления:
- в формочку насыпаем 11 грамм сухих быстродействующих дрожжей.
- сверху просеиваем 500 г муки
- добавляем куриное яйцо
- добавляем 50 г сахара
- добавляем 100 г очень мягкого сливочного масла.
- вливаем 230 мл теплого молока
- ставим форму в хлебопечку на режим "Тесто дрожжевое"
- пока тесто замешивается, готовим начинкой
- промываем 100 г сухого мака
- заливаем холодной водой, чтобы она прикрыла мак на 3 см.
- доводим до кипения
- варим час на малом огне
- готовый мак откидываем на сито
- даем стечь всей жидкости и высохнуть маку
- измельчаем мак
- достаем форму с подошедшим тестом
- выминаем тесто и скатываем его в шар
- разделяем тесто на три неравные части (две меньшие и одну большую)
- накрываем тесто чистым полотенцем или пленкой
- берем одну небольшую часть теста
- раскатываем прямоугольный пласт толщиной около 4 мм.
- разделяем 50 г сливочного масла на три неравные части (две части примерно по 15 грамм и 1 часть – 20 грамм)
- смазываем пласты теста 15 г мягкого сливочного масла по всей поверхности, большую часть теста смазываем 20 г масла.
- 100 г сахара, приготовленные для начинки, смешиваем с одной чайной ложкой ванильного сахара.
- 30 г сахара посыпаем поверх сливочного масла
- второй пласт теста, такого же размера, тоже присыпаем 30 г сахара
- для большего куска теста оставляем 40 г сахара
- мак разделяем на три части
- присыпаем одной частью мака поверх сахара
- с узкой стороны теста скручиваем слой в рулет, края защипываем
- рулет разрезаем вдоль острым ножом, отступив от края
- приступаем к формированию паски
- с одного края начинаем закручивать одну полосу к основанию в форме улитки так, чтобы начинка была снаружи
- закручиваем всю заготовку, а кончик вставляем в центр и слегка прижимаем его внутрь
- формы для ремней (диаметром 12-13 см) оборачиваем пергаментом, немного наращивая края
- подготовленные крафины выкладываем в форму
- они должны заполнить не более 1/3
- накрываем формы с заготовками пленкой
- убираем в теплое место на полчаса
- по истечении времени паски хорошо подошли
- к этому времени духовка должна быть разогрета до 180° C
- ставим на сорок минут паски выпекаться при температуре 180°C
- готовность проверьте деревянной шпажкой
- достаньте аккуратно из формы крафины
- охлаждаем
- сверху посыпаем сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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