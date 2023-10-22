Ориентировочное количество заложников, удерживаемых ХАМАСом, возросло до 212

Об этом сообщает The Hill.

По словам представителя Армии обороны Израиля, количество заложников, удерживаемых боевиками группировки ХАМАС, возросло до 212 человек.

Спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари подтвердил на пресс-конференции в воскресенье, 22 октября, что 7 октября боевики ХАМАСа захватили 212 человек.

Администрация Байдена до сих пор была непоколебима в своей поддержке Израиля, пообещав поддержать страну в ее борьбе против ХАМАСа. Президент Байден также заявил, что усилия по освобождению других американских заложников продолжаются после того, как ХАМАС с помощью Катара освободил Джудит Раанан и ее дочь Натали Раанан.

После первого нападения все еще остаются 10 американцев, считающихся пропавшими без вести.