Ориентировочное количество заложников, удерживаемых ХАМАСом, возросло до 212
Приблизительное количество заложников, удерживаемых боевиками группировки ХАМАС, возросло до 212 человек, сообщил представитель Армии обороны Израиля
Об этом сообщает The Hill.
По словам представителя Армии обороны Израиля, количество заложников, удерживаемых боевиками группировки ХАМАС, возросло до 212 человек.
Спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари подтвердил на пресс-конференции в воскресенье, 22 октября, что 7 октября боевики ХАМАСа захватили 212 человек.
Администрация Байдена до сих пор была непоколебима в своей поддержке Израиля, пообещав поддержать страну в ее борьбе против ХАМАСа. Президент Байден также заявил, что усилия по освобождению других американских заложников продолжаются после того, как ХАМАС с помощью Катара освободил Джудит Раанан и ее дочь Натали Раанан.
После первого нападения все еще остаются 10 американцев, считающихся пропавшими без вести.
- 21 октября Армия обороны Израиля заявила, что террористическая организация ХАМАС содержит в заложниках 210 человек. Они находятся в Газе.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.38 Покупка 37.38Продажа 38.11
- EUR Покупка 39.7Продажа 40.63
- Актуальное
- Важное