Ориентировали оккупантов, сливали адреса патриотов: СБУ задержала на Киевщине банду коллаборантов
Правоохранители задержали группу злоумышленников в Бучанском районе Киевщины, которые сливали адреса украинских патриотов рашистам и помогали оборудовать блокпосты
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
В ходе временной оккупации Бучанского района Киевской области преступная группа начала поддерживать российских оккупантов.
"В начале полномасштабного вторжения РФ злоумышленники ориентировали захватчиков на местности и "подсказывали" геолокации для обустройства огневых позиций вражеской артиллерии, в том числе среди жилых домов. Также они помогали оккупантам в оборудовании блокпостов, пулеметных точек и мест дислокации российской техники", – говорится в сообщении.
Злоумышленники сдавали адреса украинских патриотов, в их дома потом врывались рашисты, похищали и пытали людей.
Следствие установило, что коллаборанты патрулировали местность, где фактически в заложниках держали жителей.
"В состав преступной группы входило несколько жителей Киевской области, которые в случае ее захвата планировали получить назначение в рядах оккупационной администрации. От российских группировок они получили вражеские знаки различия и "проездные документы" на автотранспорт", - добавляют правоохранители.
После деоккупации Киевщины злоумышленники скрывались в Бучанском районе, однако СБУ их обнаружила и задержала. В домах коллаборантов обнаружили оружие и другие доказательства преступления.
Задержанным сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины, в частности в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас они находятся под стражей.
Подозреваемым предусматривается лишение свободы от 15 лет до пожизненного заключения.
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