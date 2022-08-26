Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

В ходе временной оккупации Бучанского района Киевской области преступная группа начала поддерживать российских оккупантов.

"В начале полномасштабного вторжения РФ злоумышленники ориентировали захватчиков на местности и "подсказывали" геолокации для обустройства огневых позиций вражеской артиллерии, в том числе среди жилых домов. Также они помогали оккупантам в оборудовании блокпостов, пулеметных точек и мест дислокации российской техники", – говорится в сообщении.

Злоумышленники сдавали адреса украинских патриотов, в их дома потом врывались рашисты, похищали и пытали людей.

Следствие установило, что коллаборанты патрулировали местность, где фактически в заложниках держали жителей.

"В состав преступной группы входило несколько жителей Киевской области, которые в случае ее захвата планировали получить назначение в рядах оккупационной администрации. От российских группировок они получили вражеские знаки различия и "проездные документы" на автотранспорт", - добавляют правоохранители.

После деоккупации Киевщины злоумышленники скрывались в Бучанском районе, однако СБУ их обнаружила и задержала. В домах коллаборантов обнаружили оружие и другие доказательства преступления.

Задержанным сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины, в частности в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас они находятся под стражей.

Подозреваемым предусматривается лишение свободы от 15 лет до пожизненного заключения.