Оргкомитет объявил Длинный список книг в номинации "Литература для подростков" книжной премии "Эспрессо. Выбор читателей 2021"

Ко второму этапу в Длинный список книг в номинации "Литература для подростков" попало 19 изданий от 10 издательств.



"Нечистая сила и другие пакостные истории" Иван Андрусяк







Зачем нужны "плохие слова"? Как можно и как нельзя наказывать ребенка за совершенный вред? Был юный Тарас Шевченко вежливым мальчиком, - а, может, гениальным разбойником? Почему с Григорией Сковородой общаться страшно, а с художником

партизаном Нилом Хасевичем - нет? Каким бы был ли ты, если бы пришлось жить в наше время, а пятьдесят, сто, двести лет назад?

Автор повествует о якобы обычных детей и подростков - таких, как ты. И оказывается, что на самом деле все они - необычные! Конечно, мы знаем, что с сообразительного разбойники Тараса, который так лихо и весело пугает своих односельчан "нечистой силой", впоследствии вырастет гениальный Шевченко. А с замечтавшегося волынского мальчика, который больше всего любит рисовать и купаться в реке - знаменитый художник-повстанец Нил Хасевич, благодаря которому мир узнает о подвигах УПА. Но наряду с ними - современные герои "разбойничьих рассказов". Рядом с ними - ты! Такой же необычный, которыми в детстве и в подростковом возрасте были гении! Кем вырастешь ты?



"Быстрее не бывает" Сергей Пантюк (издательство "Наш Формат")







Как иногда хочется, чтобы появился добрый волшебник, взмахнул палочкой или щелкнул пальцами - и сразу решил все наши проблемы ... Вот к Эльвире - обычной школьницы с кучей проблем - такой волшебник является. И осуществляет ее заветную мечту: за год девочка, для которой плавание было просто утешением и релаксом, достигает фантастических результатов в спорте, и даже становится олимпийской чемпионкой! Казалось бы, слава, деньги и все, что хочешь - но при этом в Эльвиры такое ощущение, что ее жизнь катится в пропасть. Девушка уверена, что за этими достижениями потеряла нечто гораздо важнее. И тогда Эльвира начинает принимать важные решения САМА. Очень важные и неожиданные решения ...



"Странствующий цирк серебристой госпожи" Наталья Довгопол (Издательство "Vivat")







Эффектная обладательница бродячего цирка фрау Грите переживает трудные времена. Мало того, что ее муж оказался авантюристом и пропал без вести, так еще и труппу приходится от обнищания спасать. Ко всему, коронный номер - выступление гигантского ручного волка - на грани провала: юная зрительница, которую все считают причинной, сходит на сцену и укрощает грозного зверя. Что это, как не ведьмовские чары? Цирк идет дальше. Но с той встречи в полосатом шатре, на один вечер натянутом среди скошенного поля, берет начало новая история: о тех, кто ищет любви и справедливости, о людях и оборотнях, которые пытаются найти свою истинную сущность. Героям романа предстоит познать горечь измен и поражений, осуществить полное приключений путешествие по украинским землям начала ХХ века и даже найти общий язык с удивительными существами с давних легенд.



"Разбойничьий детектив. Дело брата - незнакомца" Диана Мельникова (издательство "Наш Формат")







Лесю Дикую и Сергея Василевского, героев популярного "разбойничьего детектива" Дианы Мельниковой, ждет новое дело - очень сложное и очень уголовное. Они должны установить, или брат их приятеля, который в детстве пропал в горах Грузии, а теперь вдруг нашелся, - действительно ему брат, или это аферист, который втерся в доверие к чужой семьи для того, чтобы ее ограбить? Когда работают "разбойничьи детективы", подозрения не избежит никто - ни друг, ни его родители и учителя, ни даже молодой полицейский следователь, который сначала казался таким милым ...



"Ветровая гора" Анна Багрова (издательство "Наш Формат")







Они живут среди нас - ветры, внуки Стрибога. Всегда рождаются здесь, на берегах Днепра, обычно в одной семье - и дед передает внуку тайные знания и особые умения. Однако с Дэйвом происходит иначе: он родился в Канаде, поэтому должен пройти непростой путь, прежде чем понять свое древнее украинские корни и открыть истинное призвание. Однако ветровые мельницы на Днепровских холмах манят парня, и этого не следует сопротивляться ...



"Найти Атлантиду. Путешествие в бездну" Игорь Курус (издательство "Фолио")







Захваченный древним прошлым украинских земель, профессор Войцеховский, преподаватель Киевского университета, выдвинул интересную гипотезу о существовании мифической Атлантиды, да еще и не где-нибудь, а на территории современной Украины. После спора с капризной студенткой он, неожиданно для самого себя, отправляется в экспедицию на место возможного существования легендарной страны. Но в экспедиции его будет сопровождать модница Юля, из-за которой, собственно, и возник спор, и студент Нестор, безнадежно влюбленный в свою одногруппницу. Найдут ли они Атлантиду и как их изменит это путешествие, узнаем на страницах приключенческого романа, основанного на малоизвестных исследованиях древней истории Северного Причерноморья и событиях, которые имели место в жизни автора.



"Котономика, или Как коты экономику строили" Алексей Геращенко (издательство "Фолио")







В такие давние времена, которые никто не помнит, между кошками и людьми вспыхнула настоящая вражда. Поэтому кому-то придется уйти ... Но смогут ли коты прожить без людей? А почему бы и нет, если учиться справляться: добывать пищу, строить жилье, защищаться от врагов и вообще думать о развитии и будущем. Однако выяснилось, что установленные в кошачьей стране порядки нравятся далеко не всем. Кто-то стремится к порядку, а кто-то - к творчеству, кто-то работает спустя рукава, а у кого-то - куча упорство и энергии. Поэтому недолго четвероногие продержались одним сообществом: различные группы кошек и различные системы начали между собой соревноваться. Кто из них победит? Какая модель развития докажет свою жизнеспособность? Никогда экономика не была такой увлекательной! Потому что это - КОТОНОМИКА - невероятная история о кошачьей стране Кетории, что знакомит с миром бизнеса, торговли, денег, учит, как взаимодействовать для достижения успеха и общей выгоды.



"Гениальная любовь" Александр Гаврош (издательство "Фолио")







Фантастическая повесть Александра Гавроша "Гениальная любовь" - четвертая книга серии "Музей приключений" (три предыдущие - "Музей приключений", "Спасти Тараса Шевченко" и "Героические каникулы" - вышли в свет в издательстве "Фолио"). Удивительные путешествия на кресле-качалке - загадочном портале перемещения во времени - продолжаются! На этот раз герои окажутся на свадьбе самого Каменяра - Ивана Франко, познакомятся с его невестой, с Николаем Лысенко, с молодыми "громадовцами". Но самые интересные приключения ждут юную заведующую фондов Музея раритетов Яну Приймак, недовольную своей личной жизнью и разочарованную в современных мужчинах, которая, попав в XIX века, вдруг встретит там свою любовь. Но сможет ли она остаться со своим возлюбленным, узнаете, прочитав новую повесть А. Гавроша.



"Иzоляция" Мария Чащина, Анна Беспалая, Александра Ладыченко, Екатерина Щулипенко, Арина Челакова, Анастасия Маковецкая, Дарья Строкач, Северин Кошуков, Виктория Вельшинская (издательство "Ранок")







В привычную жизнь человечества врывается пандемия. Безжалостная, опустошительные, депрессивная. Каждый оказывается на собственном пределе боли и новых осознаний. Но не каждый находит силы идти дальше. Истории, которые замедляют. Сюжеты, которые легко представить. Герои, которые были или остаются среди нас. Рисунки, которые переформатируют внутреннее и внешнее пространство. Как выглядит изоляция глазами подростков, молодых взрослых и профессиональной художницы? Дадут ли человечеству шанс будущие писатели? Истории о принятии и неприятии, о новой реальности и побеге от себя.



"Моя Америка" Анна Шарк (издательство "Ранок")







Книга рассказывает о первом опыте жизни в Соединенных Штатах юной украинки, которая перенеслась не просто на другой континент, а в совершенно другую среду. Это история взросления и познания с неотъемлемыми элементами путевых заметок, юмора, детектива и юношеской романтики.



"Величественные соборы Украины" Звезда Мензатюк (Издательский дом "БУКРЕК")







Эта книга приблизит вас к небу. К свету. К красоте. Она поможет открыть далекие страницы истории и раскрыть тайны сакрального искусства. Храмы, которые возвышаются на территории Украины, построенные в разное время, в разных художественных стилях, скрывают немало секретов. С их сооружением связано множество преданий, а в строительстве или восстановлении случалось немало чудес. Особенностью издания является то, что заинтересовался историей храмов обычный школьник. Он решил рассказать о них в своем блоге и привлечь внимание как можно большего количества подписчиков. Удалось ли ему это? Прочитайте, загляните в блог - и узнаете!



"В свете светлячков. Там, где тишина" Ольга Войтенко ( "Видавництво Старого Лева")







В бесконечно темном и заснеженном мире потерять друг друга очень легко. Да что там, в этой темноте можно потерять даже самого себя. Отправляясь в путешествие, Ева Лиза, Тим, Анна и Ник хотят только одного - найти Макса. Но можно найти кого-то, когда не знаешь, где искать, а против тебя - самая бесконечность? В то же время можно оставаться на месте, когда где-то далеко, там, где тишина, непременно должны быть ответы? Правда, возможно, совсем не те, на которые надеешься ...



"Мир в вулкане. Серебряный и красный" Ольга Максимчук ( "Видавництво Старого Лева")







Марк и Сонька Брум - обычные третьеклассники, которые даже не подозревают, что скоро в их жизни появится большая белая птица. На его крыльях они отправятся в невероятное приключение. Близнецов ждет жерло древнего вулкана, загадочная страна Кремантура, встреча с жуткими Серыми и большие тайны прошлого. Это история о большом поединке со страшной Яммой - местом, которое хочет уничтожить этот мир. Кто из персонажей окажется предателем? Кто погибнет? Кто выживет? Три разных приключения сплетаются в одну-единственную историю борьбы Добра и Зла продолжительностью в тысячелетия. И до последней страницы не известно, кто победит. "Серебряный и красный" - первая книга из дилогии "Мир в вулкане".



"Треугольник Зевса" Андрей Бачинский ( "Видавництво Старого Лева")







Теодор с родителями летит отдыхать на Крит, прихватив ... учебник по геометрии, чтобы подучиться и исправить годовую оценку. Парень раздражается, что каникулы испорчены безнадежно. Тем более, что родители, в первый же день перегревшись на солнце, не хотят выходить из отеля. А Тэду хочется попасть в известный лабиринт Минотавра. Он решает, что может сделать это и сам. Но неожиданно попадает не просто в руины Кносского дворца, а в другое время, где его ждут невероятные и даже опасные приключения ... Именно тогда Тэду и становится в случае знания геометрии.



"Неужели это все из-за еды?! Лайфхак по правильному питанию для подростков" Светлана Фус, Маша Сердюк (издательство "Читариум")







Неужели это все из-за еды?! Действительно ли так много зависит от питания? Да. Особенно важно заботиться о рационе в подростковом возрасте, ведь именно в этот период организм растет очень быстро. Познакомиться с основными секретами правильного питания тинейджеры и их родители смогут в книге "Неужели это все из-за еды?! Лайфхак по правильному питанию для подростков" .Книга "Неужели это все из-за еды?!" создана настоящими профессионалами своего дела Светланой Фус и Машей Сердюк. Они поднимают не просто актуальные, а жизненно важные вопросы для подростков. Они поднимают такие робкие темы, которые дети редко обсуждают с посторонними: неприятный запах изо рта, повышенная потливость, лишний вес, желтые зубы и прочее. Авторы предоставляют подробные объяснения всех процессов, которые происходят с организмом в период взросления, а также делятся простыми и действенными рекомендациями по питанию в этот период. Каждый раздел книги - удобный и понятный лайфхак, который является верным путем к решению той или иной проблемы. Рекомендации в издании чрезвычайно доступны, поэтому выполнять их без забот сможет каждый подросток. Замечательным бонусом к книге стал эффективный и простой вариант меню. Яркие иллюстрации, незаменимые таблицы и схемы сделают восприятие информации веселым и интересным. Возможно, книга и не решит всех проблем, которые подростки встречают в процессе взросления, но станет действенным шагом к избеганию многих из них. Она вырастит основные знания по правильному питанию, а как результат - красивого внешнего вида и крепкого здоровья. Главное, что подарит тинейджерам книга "Неужели это все из-за еды?! Лайфхак по правильному питанию для подростков" - лучшее понимание себя, своего тела, а также важности любить себя, несмотря на недостатки!



"Ключ ко всем дверям" Александра Орлова (издательство "Читариум")







Главная героиня книги "Ключ от всех дверей" Вера - обычная деревенская девушка, впрочем, удивительно любознательная. Именно любознательность завела ее в один летний день в волшебный шатер, где загадочный незнакомец вручил ей ключ, заверив, что он открывает все двери на свете. Правда, только тогда, когда полная луна. Не слишком поверила девушка в такую магию, однако при первой же полной луне получила возможность испытать ключ и наткнулась на странную обитель порочного князя Марка. Вдвоем они откроют многие двери, посетят сказочные миры, будут свидетелями и участниками необычных событий и историй. Возможно, Вериному ключу ко всем дверям суждено стать и ключом к сердцу Марка? Но удастся ли простой девушке освободить князя от старых и весьма сильных чар?



"Лес на грани" Оксана Весна (ООО "Аверс")







Когда тебя постоянно унижают тем или иным способом - естественно, это надоедает. Каждое терпение имеет свой предел, а что начинается за ним? И как вести себя родным человека, который этот предел пересек? Эта история о поисках себя и своего места в мире, который однажды показался тесным. И, если тебе не хватило уютного уголка в привычной обыденности, что случится, если выйти за ее пределы? В этой книге вы найдете историю на грани фантазии и реальности. Кому-то она, возможно, поможет разобраться в себе, а кому-то просто составит компанию в свободный вечер, открыв путь к путешествию через таинственный лес на границе ...



"Заклятый меч, или Голос крови" Владимир Аренев (издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА")







Было это во времена древние, ныне забытые. Ходили тогда по земле герои и чудовища, и первых не всегда удавалось отличить от остальных. А слово в те времена бывало острее меча, хотя и мечи умели тогда сказать свое острое слово ... В новой повести известного украинского писателя Владимира Аренева, лауреата премии "Книга года-2019", говорится о приключениях меча и тех, кто им владел, о путешествиях и преследованиях, чарах и заклинаниях, а еще - о Одине Стойменном, госпоже Брамнице и двух смельчаках, которые осмелились бросить им вызов. "Заклятый меч" - самостоятельная история в мире "заклятые сокровища".



"Ты все изменишь вчера" Валерия Савотина (Издательский центр "Академия")











2120. В пятнадцать лет любовь неожиданная и удивительнее удивительного. Даже если мир вокруг - коварно жесток. Репрессии на каждом шагу. На всех доносят, повсюду - контроль, привычное наказание - карцер. Никто никому не верит. Дома и в школе каждый пытается затаиться. И вдруг мама решает скрыть Ярину от преследований. А потом происходит то, о чем она могла бы мечтать. 2066. Непостижимым образом Ярина оказалась в городе, что сияет обманчивой беспечностью. Многие его жителей и не догадываются, что все совсем не так, как кажется. Ярина загадочная для них, а ей просто их понимать. Дальше - каскад неожиданных событий: встреча с тем, у кого влюблена, кто борется с системой; знакомство с искусственным интеллектом; подвох, предательство и вынужденно роковые поступки, к которым была готова, но они нагнетают беспокойство.



Во втором этапе каждый эксперт выберет из этого списка пять книг-претендентов, расставит по местам по ранжированию.



В соответствии:

I место (5 баллов) - победитель и дальше

II место (4 балла);

III место (3 балла);

IV место (2 балла);

V место (1 балл).

Оргкомитет, путем подсчета баллов определит по 3 книги в каждой из номинаций, которые пройдут в третий этап голосования. Эти произведения-финалисты будут представлены на суд читателей в библиотеках почти по всей Украине. Во время этого голосования и определится окончательный победитель.Книжная премия "Эспрессо. Выбор читателей" основана телеканалом "Эспрессо" и поддерживается ОО "Демфорум". Ее презентация состоялась 18 мая 2017 года в рамках "Книжного Арсенала" в Киеве.Премия призвана отметить лучшие украинские современные литературные новинки года, поддерживать интерес украинцев к чтению отечественных авторов. Помогать читателям выбирать интересные книги, а издателям находить путь к читателям. Победителей Премии объявят в начале декабря 2021 в эфире телеканала "Эспрессо", на сайтах "Espreso.TV" и "Демфорум".На пороге Второго этапа отбора пожелаем всем участникам удачи и благосклонности высокопоставленных экспертов.