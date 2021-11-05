Оргкомитет книжной премии "Эспрессо.Выбор читателей" объявил о продлении срока голосования читателей в библиотеках

В этом году читатели из 625 библиотек Украины и библиотек украинской общины города Осло (Норвегия) и Аммана (Иордания) принимают участие в голосовании в трех номинациях "Литература для взрослых", "Литература для подростков" и "Литература для детей". Они могут не только ознакомиться с лучшими отечественными литературными новинками года, но и отдать свой голос за понравившуюся книгу.

За победу в номинации "Литература для детей" соревнуются три детские книги:

"Олекса Довбуш. Тайна Силы" Василий Карпьюк (издательство "Discursus")

"Утерянные в лагере" Настя Музыченко (издательство "Наш Формат")



"Морсковинский детектив" Иван Андрусяк (издательство "Vivat")





В тройку финалистов в номинации "Литература для подростков" вошли следующие произведения:

"Путешествующий цирк серебристой дамы" Наталья Довгопол (издательство "VIVAT")

"Ветровая гора" Анна Багряна (издательство "Наш Формат")

"Заклятый меч, или Голос крови" Владимир Аренев (издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-" МА-ГА")

Среди книг для взрослых в финал попали:

"20+1, или Земля мертвых" Павел Вольвач (издательство "Издательство Старого Льва")

Поэтический сборник "Псалом авиации" Сергей Жадан (издательство "Meridian Czernowitz")

"Радио Ночь" Юрий Андрухович (издательство "Meridian Czernowitz")

Хотим напомнить, что книжная премия "Эспрессо. Выбор читателей" начата в 2017 году с целью отмечать лучшие отечественные литературные новинки года и поддерживать интерес к чтению украинских книг. Мы стремимся, чтобы издатели нашли надежный путь к широкой публике через рекомендации, отзывы и оценку книг авторитетными экспертами и самими читателями.

Голосуйте за лучшую украинскую литературную новинку года в библиотеках своего города!