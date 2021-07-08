Оргкомитет книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2021" обнародовал состав экспертного жюри в номинации "Литература для взрослых"

В состав жюри Премии вошли 12 экспертов, среди которых литературоведы, преподаватели вузов, критики, журналисты, писатели и другие представители отрасли. Все эксперты независимые и не представляют интересов ни одного издательства.



Сергей Пятаченко - доцент кафедры зарубежной литературы Сумского государственного педагогического университета, кандидат филологических наук, поэт, член НСПУ.







Ольга Деркачева - писательница, доктор наук, Прикарпатский университет (Ивано-Франковск).







Нина Головченко - литературный критик, кандидат педагогических наук, доцент; член НСЖУ.







Ярина Цымбал - литературовед, кандидат филологических наук, научный сотрудник Института литературы им. Т. Г. Шевченко НАН Украины.







Олег Соловей - литературный критик и литературовед. Доцент кафедры теории и истории украинской и мировой литературы Донецкого национального университета имени Василия Стуса.







София Филоненко - профессор Бердянского государственного педагогического университета.







Ростислав Мельников - критик, журналист, литературовед и поэт.







София Челяк - программный директор ОО "Форум издателей", культурный менеджер, переводчица.







Ирина Троскот - главный редактор сайта "ЛитАкцент".







Богдан Тихолоз - директор Дома Франко (Львовского национального литературно-мемориального музея Ивана Франко), литературовед, менеджер культуры; кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, доцент







Кристина Букатчук (Кухарка) - литературный критик, поэтесса, журналистка.







Вадим Василенко - научный сотрудник, Отдел украинской литературы ХХ века и современного литературного процесса, Институт литературы им. Т. Г. Шевченко.







На втором этапе каждый эксперт в номинации "Литература для взрослых" обработает Длинный список из 84 книг, которые представили на конкурс 19 издательств и выберет своих фаворитов. После подсчета голосов будут определены 3 книги-финалиста, которые пройдут в третий этап - голосование читателей в библиотеках по всей стране.



Книжная премия "Еспресо. Выбор читателей" основана телеканалом "Еспресо" в 2017 году и поддерживается ОО "Демфорум" с целью отмечать лучшие отечественные литературные новинки года и для поддержания интереса украинцев к чтению книг современных украинских авторов. Мы стремимся, чтобы издатели нашли эффективный путь к читателям через рекомендации, отзывы и оценку книг читателями и авторитетными экспертами. Особенность нашей Премии заключается в том, что ее победителей на последнем этапе определяют читатели путем голосования в библиотеках по всей Украине.



Победителей Премии объявят в начале декабря 2021 года в эфире телеканала "Еспресо", на сайтах "Espreso.TV" и ОО "Демфорум".