Оргкомитет книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2021" обнародовал состав экспертного жюри в номинации "Литература для подростков".

В состав жюри Премии в номинации "Литература для подростков" вошли 14 экспертов, среди которых литературоведы, преподаватели вузов, критики, журналисты, библиотекари и другие представители отрасли. Все эксперты независимые и не представляют интересов ни одного издательства.



Татьяна Качак - литературовед, кандидат филологических наук, доцент кафедры профессиональных методик и технологий начального образования, докторант Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника, председатель Ивано-Франковского филиала Центра исследования литературы для детей и юношества.







Наталья Невмержицкая - заведующая отделом обслуживания детей среднего и старшего возраста Национальной библиотеки Украины для детей.







Оксана Проселкова - учительница украинского языка и литературы Краматорской общеобразовательной школы I-III степеней №11, автор читательского проекта по популяризации чтения украинской современной детской и подростковой литературы на востоке Украины "Школьные чтения" (в рамках Всеукраинского проекта "Вся Украина читает детям").







Ирина Кузьменко - руководитель Всеукраинского детского конкурса "ПероДактиль", проект-менеджер.







Ольга Новик - докторант филологических наук, профессор кафедры украинской и зарубежной литературы и сравнительного литературоведения факультета филологии и социальных коммуникаций Бердянского государственного педагогического университета







Елена Рыжко - писательница, эксперт подросткового чтения, член НСПУ, кандидат филологических наук, докторант наук по социальным коммуникациям, доцент кафедры социальных коммуникаций Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко.







Валентина Захарченко-Бурцева - писательница (поэтесса, прозаик), библиотекарь, организатор литературных студий для детей и юношества.







Елена Фидкевич - кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник отдела обучения языкам национальных меньшинств Института педагогики Академии педагогических наук Украины, научный консультант международного эксперимента МОН Украины по формированию многоязычия национальных меньшинств при поддержке Офиса Верховного комиссара ЕС.







Оксана Давыдова - детская писательница, с 2008 по 2019 гг. - главный редактор журнала для детей "Выдумывай, думай, играй».







Богдана Романцова - редактор, литературный критик, лектор.







Анастасия Музыченко - эксперт по детскому чтению "Барабука".







Виталина Макарик - журналист, литредактор, книжный обозреватель.







Ольга Лилика - писательница, сценаристка, журналистка.







Валентина Вздульская - детская писательница, редактор, обозреватель детской и подростковой литературы.







На втором этапе каждый эксперт в номинации "Литература для подростков" обработает Длинный список из 19 книг, которые представили на конкурс 10 издательств и выберет своих 5 фаворитов. После подсчета голосов будут определены 3 финалиста, которые пройдут в третий этап - голосование читателей в библиотеках по всей стране.

Книжная премия "Еспресо. Выбор читателей" основана телеканалом "Еспресо" в 2017 году и поддерживается ОО "Демфорум" с целью отмечать лучшие отечественные литературные новинки года и для поддержания интереса украинцев к чтению книг современных авторов. Мы стремимся, чтобы издатели нашли эффективный путь к читателям через рекомендации, отзывы и оценку книг читателями и авторитетными экспертами. Особенность нашей Премии заключается в том, что ее победителей на последнем этапе определяют читатели путем голосования в библиотеках по всей Украине.



Победителей Премии объявят к началу декабря 2021 года в эфире телеканала "Еспресо", на сайтах "Espreso.TV" и ОО "Демфорум".