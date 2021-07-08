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Главная Еспресо. Выбор читателей Оргкомитет книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2021" обнародовал состав экспертного жюри в номинации "Литература для детей"

Оргкомитет книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2021" обнародовал состав экспертного жюри в номинации "Литература для детей"

8 июля, 2021 четверг
15:57
Еспресо. Выбор читателей

Продолжается работа экспертного жюри 5 сезона книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2021"

В состав жюри Премии в номинации "Литература для детей" вошли 12 экспертов, среди которых литературоведы, преподаватели вузов, критики, журналисты, библиотекари, писатели и другие представители отрасли. Все эксперты независимые и не представляют интересов ни одного издательства.

Наталья Богданец-Билоскаленко - доктор педагогических наук, заведующая отделом обучения языкам национальных меньшинств Института педагогики Академии педагогических наук Украины, профессор Измаильского государственного гуманитарного университета, исследователь детской литературы, автор учебников по литературному чтению для младших школьников.



Наталья Марченко - ведущий специалист Национальной библиотеки Украины для детей, руководитель портала "Ключ".



Диана Мельникова - писательница, учительница украинского языка и литературы Новопечерской школы города Киева.



Юлия Джугастрянская - литературовед, кандидат наук.



Лариса Луговая - директор Львовской областной библиотеки для детей.



Мария Артеменко - эксперт Пространства украинской детской книги BaraBooka, методист Национального центра "Малая академия наук Украины", детский автор.



Ольга Пунина - кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и истории украинской и мировой литературы Донецкого национального университета имени Василия Стуса.



Игорь Степурин - член правления Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей, член Украинской библиотечной ассоциации.



Наталья Зимина - заведующая сектором абонемента отдела обслуживания детей дошкольного и младшего возраста Национальной библиотеки Украины для детей.



Мира Киевская - литературовед, главный редактор сайта "Букмол".



Светлана Емец (Тараторина) - книжный блогер, писательница, проект-менеджер.



Анна Дудко - книжный блогер.



На втором этапе каждый эксперт в номинации "Литература для детей" обработает Длинный список из 79 книг, которые представили на конкурс 16 издательств, и выберет своих фаворитов. После подсчета голосов будут определены 3 книги - финалисты, которые пройдут в третий этап - голосование читателей в библиотеках по всей стране.

Книжная премия "Еспресо. Выбор читателей" основана телеканалом "Еспресо" в 2017 году и поддерживается ОО "Демфорум" с целью отмечать лучшие отечественные литературные новинки года и для поддержания интереса украинцев к чтению книг современных украинских авторов. Мы стремимся, чтобы издатели нашли эффективный путь к читателям через рекомендации, отзывы и оценку книг читателями и авторитетными экспертами. Особенность нашей Премии заключается в том, что ее победителей на последнем этапе определяют читатели путем голосования в библиотеках по всей Украине.

Победителей Премии объявят в начале декабря 2021 года в эфире телеканала "Еспресо", на сайтах "Espreso.TV" и ОО "Демфорум".

литература
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