Органы следствия знают мое местопребывание, но не хотят задерживать, - Нескоромный

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

"Столько было шума, а в результате - ничего. Наши органы следствия прекрасно знают о моем местонахождении. Однако никто не делает ничего для того, чтобы допросить меня, не говоря уже о том, чтобы задержать. А я сижу, жду, скучаю" , - отметил Нескоромный.

Он заявил, что с ним связывались журналисты Bellingcat, но потом "исчезли". По его словам, ОПУ уговорил их не делать материал о подготовке убийства Наумова.

"Офис президента и редакция Bellingcat договорились, расследования не будет. Но это не очень большая победа. Им кажется, что они все контролируют, придумали эффектный формат с принятием решений в СНБО. Но эффектный - неэффективен. С каждым днем ​​у меня больше союзников , а у участников ОЗУ "Большая стройка" все больше врагов. Это плотину обязательно прорвет ", - добавил Нескоромный.

Напомним, ранее по подозрению в подготовке убийства генерала Наумова был задержан полковник СБУ Юрий Расюк, суд отправил его под стражу .

Впоследствии стало известно, что Офис генпрокурора и СБУ выдвинули подозрение в покушении на убийство экс-заместителя главы СБУ Ивана Баканова Дмитрию Нескоромному.

Также СБУ обнародовала аудиодоказательства причастности Нескоромного к организации попытки заказного убийства генерала Наумова.

Впоследствии журналист Юрий Бутусов сообщил, что полковник СБУ Юрий Расюк заявил на суде об избрании меры пресечения, что заказчиком покушения на убийство генерала Андрея Наумова был полковник Дмитрий Нескоромный.

Суд разрешил задержать бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в организации попытки заказного убийства Андрея Наумова.

Впоследствии, Киевский апелляционный суд отменил заочный арест экс первого заместителя руководителя СБУ Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в заказе покушения на начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb