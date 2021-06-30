Органы следствия знают мое местопребывание, но не хотят задерживать, - Нескоромный
Подозреваемый в заказе убийства начальника управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова Дмитрий Нескоромный заявил, что следователи знают о месте его пребывания
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .
"Столько было шума, а в результате - ничего. Наши органы следствия прекрасно знают о моем местонахождении. Однако никто не делает ничего для того, чтобы допросить меня, не говоря уже о том, чтобы задержать. А я сижу, жду, скучаю" , - отметил Нескоромный.
Он заявил, что с ним связывались журналисты Bellingcat, но потом "исчезли". По его словам, ОПУ уговорил их не делать материал о подготовке убийства Наумова.
"Офис президента и редакция Bellingcat договорились, расследования не будет. Но это не очень большая победа. Им кажется, что они все контролируют, придумали эффектный формат с принятием решений в СНБО. Но эффектный - неэффективен. С каждым днем у меня больше союзников , а у участников ОЗУ "Большая стройка" все больше врагов. Это плотину обязательно прорвет ", - добавил Нескоромный.
- Напомним, ранее по подозрению в подготовке убийства генерала Наумова был задержан полковник СБУ Юрий Расюк, суд отправил его под стражу .
- Впоследствии стало известно, что Офис генпрокурора и СБУ выдвинули подозрение в покушении на убийство экс-заместителя главы СБУ Ивана Баканова Дмитрию Нескоромному.
- Также СБУ обнародовала аудиодоказательства причастности Нескоромного к организации попытки заказного убийства генерала Наумова.
- Впоследствии журналист Юрий Бутусов сообщил, что полковник СБУ Юрий Расюк заявил на суде об избрании меры пресечения, что заказчиком покушения на убийство генерала Андрея Наумова был полковник Дмитрий Нескоромный.
- Суд разрешил задержать бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в организации попытки заказного убийства Андрея Наумова.
- Впоследствии, Киевский апелляционный суд отменил заочный арест экс первого заместителя руководителя СБУ Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в заказе покушения на начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.
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