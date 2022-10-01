Об этом сообщила СБУ в телеграме .

Леонид Пасечник подписал обращение псевдодепутатов "народного совета ДНР" о вступлении в силу "закона о референдуме ЛНР о вхождении в состав РФ на правах его субъекта". По его указанию создавали "центральные и участковые избирательные комиссии", организовывали их работу, обеспечивали финансирование подготовки и проведения фейкового референдума. Также Леонид Пасечник регулярно принимал участие в пропагандистских мероприятиях, обосновывая необходимость "голосования" и "присоединения" к РФ.

Кроме него, в коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины подозревают псевдодепутатов "народного совета ДНР": Максим Кныша, Александра Малькова, Наталью Стрельчук, Мирослава Руденко, Анастасию Селиванову, Александра Бондаренко, Александра Дяговца, Алексея Жигулина. Они единогласно проголосовали за так называемый закон о проведении "референдума" и обратились к главарю "ДНР" Денису Пушилину по поводу его подписания.

28 сентября россияне объявили "результаты" псевдореферендума на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что мир продолжит поддерживать Украину после проведения псевдореферендума на оккупированных территориях.

30 сентября Путин подписал "соглашения " о "вхождении в состав РФ" террористических "ДНР" и "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей. "Документы" Путин подписал с главарями террористических группировок "ДНР" Денисом Пушилиным, террористической "ЛНР" Леонидом Пасечником, а также с "главами" российских оккупационных администраций Запорожской и Херсонской областей, коллаборантами Евгением Балицким и Владимиром Сальдо.

30 сентября стало известно, что более 25 стран ЕС решительно исключают и безоговорочно осуждают незаконную аннексию РФ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Президент Молдовы Мая Санду осудила проведение Россией псевдореферендумов на оккупированных украинских территориях.

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