Организовывал вывоз соли и зерна из Херсона в РФ: Венедиктова рассказала подробности дела обвиняемого в госизмене нардепа Ковалева
Генпрокурор поделилась подробностями дела обвиняемого в государственной измене нардепа Алексея Ковалева - подозреваемый организовывал вывоз соли и зерна из Херсона в Россию
Об этом информирует в фейсбуке генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
"Накануне подписала подозрение нардепу Ковалеву. Имеем свидетельство, что народный избранник при этом организовывал вывоз соли и зерна в РФ. "Консерва" открылась его фейсбук-постом с планами полномасштабной интеграции аграриев Херсонщины в экономическую модель РФ и настаиванием, что "Россия навсегда", – написала Венедиктова.
Ковалев в начале оккупации уехал в Херсонскую область, чтобы работать с избирателями и защищать свой бизнес, однако, перешел на сторону российских захватчиков, начал помогать им разворовывать Украину: "Собственно этим захватчики и поставили его заниматься в оккупационном органе на псевдодолжности "заместителя главы правительства Херсонской области", которую он занял".
Подозреваемому в госизмене Алексею Ковалеву грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
"Кто-то "сдает" украинских патриотов, активистов, правоохранителей и участников боевых действий, кто-то участвует в их "зачистках", кто-то помогает размещать военную технику РФ, кто-то меняет флаги на органах власти, кто-то снабжает оккупантов горючим и продовольствием, многие удовлетворяют свои властные амбиции", - добавила генпрокурор.
- 6 июля народному депутату Алексею Ковалеву сообщили о подозрении в государственной измене и пособничестве России. В апреле этого года правоохранители открыли дело в отношении нардепа Алексея Ковалева, который после полномасштабного вторжения РФ находится на временно оккупированной территории Херсона и помогает оккупантам.
- 8 июня на facebook-странице нардепа Алексея Ковалева, избранного от "Слуги народа", появился пост в поддержку кафиров. В нем говорится, что Ковалев посетил "очень важное для него мероприятие" – встреча первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко "с фермерами Херсонщины".
- После широкомасштабной агрессии России нардеп добровольно остался на оккупированных территориях, из-за чего в апреле его членство в партии "Слуга народа" приостановили , а 3 мая исключили из фракции.
- В декабре 2021 года Ковалев купил "4 канал" у бывшего нардепа Дмитрия Добродомова, а затем задекларировал его в качестве подарка от родителей. А в ноябре 2021 года Ковалев попал в ДТП на авто, которого не было в его декларации.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.4
Покупка 34.4Продажа 35.28
-
EUR
Покупка 35.02Продажа 36.35
- Актуальное
- Важное