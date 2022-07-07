Об этом информирует в фейсбуке генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Накануне подписала подозрение нардепу Ковалеву. Имеем свидетельство, что народный избранник при этом организовывал вывоз соли и зерна в РФ. "Консерва" открылась его фейсбук-постом с планами полномасштабной интеграции аграриев Херсонщины в экономическую модель РФ и настаиванием, что "Россия навсегда", – написала Венедиктова.

Ковалев в начале оккупации уехал в Херсонскую область, чтобы работать с избирателями и защищать свой бизнес, однако, перешел на сторону российских захватчиков, начал помогать им разворовывать Украину: "Собственно этим захватчики и поставили его заниматься в оккупационном органе на псевдодолжности "заместителя главы правительства Херсонской области", которую он занял".

Подозреваемому в госизмене Алексею Ковалеву грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

"Кто-то "сдает" украинских патриотов, активистов, правоохранителей и участников боевых действий, кто-то участвует в их "зачистках", кто-то помогает размещать военную технику РФ, кто-то меняет флаги на органах власти, кто-то снабжает оккупантов горючим и продовольствием, многие удовлетворяют свои властные амбиции", - добавила генпрокурор.

6 июля народному депутату Алексею Ковалеву сообщили о подозрении в государственной измене и пособничестве России. В апреле этого года правоохранители открыли дело в отношении нардепа Алексея Ковалева, который после полномасштабного вторжения РФ находится на временно оккупированной территории Херсона и помогает оккупантам.

8 июня на facebook-странице нардепа Алексея Ковалева, избранного от "Слуги народа", появился пост в поддержку кафиров. В нем говорится, что Ковалев посетил "очень важное для него мероприятие" – встреча первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко "с фермерами Херсонщины".

После широкомасштабной агрессии России нардеп добровольно остался на оккупированных территориях, из-за чего в апреле его членство в партии "Слуга народа" приостановили , а 3 мая исключили из фракции.

В декабре 2021 года Ковалев купил "4 канал" у бывшего нардепа Дмитрия Добродомова, а затем задекларировал его в качестве подарка от родителей. А в ноябре 2021 года Ковалев попал в ДТП на авто, которого не было в его декларации.

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