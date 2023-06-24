Организовывал схемы вывоза из Украины титана для производства "калибров": в Днепре СБУ задержала "правую руку" олигарха из РФ
Служба безопасности Украины задержала в Днепре Александра Федосеева - "правую руку" подсанкционного миллиардера Михаила Шелкова, которому недавно объявили подозрение за вывоз титана из Украины в Россию
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
"По материалам СБУ, эти лица организовали схему скрытого вывоза из Украины в РФ титанового сырья. Там его использовали в военно-промышленном комплексе, в том числе для производства ракет типа "калибр", боевых самолетов МиГ-35 и СУ-35, вертолетов Ка -52", - говорится в сообщении.
Отмечается, что официальная должность задержанного - советник гендиректора металлургической корпорации "ВСМПО-АВИСМА", принадлежащей российскому миллиардеру. Именно через нее Шелков наладил поставки в Россию полезных ископаемых из месторождений подконтрольного ему Демуринского горно-обогатительного комбината в Днепропетровской области.
По его поручению Федосеев еще до 24 февраля 2022 года прибыл в Украину для контроля за бизнесом. Таким образом, сообщники переправили в РФ почти 11 тонн минералов общей стоимостью почти 2 млн долларов.
СБУ сообщила Шелкову и Федосееву о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.
В ходе обысков правоохранители обнаружили российский паспорт и документы с поличным. Суд избрал Федосееву меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
- 21 июня Служба безопасности сообщила о подозрении подсанкционному российскому олигарху Михаилу Шелкову, причастному к схемам скрытой поставки украинского титанового сырья в Россию, где из нее делали ракеты "калибр".
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