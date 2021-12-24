Организовывал незаконные полеты в оккупированный Крым: в Украине объявили о подозрении министру транспорта РФ Дитриху
Министра транспорта России Евгения Дитриха подозревают в организации незаконных авиаперелетов во временно оккупированный Крым
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Евгению Дитриху и его заместителю сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Следствие установило, что они, находясь на руководящих должностях крупнейшего авиаперевозчика РФ ПАО "Аэрофлот", организовали преступную схему, согласно которой с апреля 2014 по ноябрь 2020 было совершено более 34 тыс. перелетов из РФ в оккупированный Крым и в обратном направлении. Так, незаконно попали на полуостров не менее 329 тыс. человек.
Рейсы проходили вопреки нормам международного права и воздушного права Украины.
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