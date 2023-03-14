Организовывал депортации украинских детей в РФ: СБУ сообщила о подозрении главе "минтранспорта" оккупированной части Херсонщины
СБУ сообщила о подозрении главе "минтранспорта" оккупированной части Херсонщины, который причастен к депортации украинских детей в РФ
Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.
"В результате следственно-оперативных действий сообщено о подозрении так называемому "министру транспорта Херсонской области РФ". Злоумышленником является гражданин РФ, который в мае прошлого года получил "назначение" в оккупационный орган в захваченной части региона", - говорится в сообщении.
На этой "должности" он выполнял задачи Москвы по переустройству местной транспортной системы под обеспечение нужд военных группировок страны-агрессора на южном фронте.
Также СБУ добавляет, что он является одним из организаторов депортации украинских детей из оккупированной части Херсона в Россию под видом поездок в детские лагеря.
Также под его руководством захватчики тоннами вывозили морскими сухогрузами украинское зерно в РФ.
На основании собранной доказательной базы следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
- ч. 1 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства).
Отмечается, что фигурант находится во временно оккупированном Скадовске.
"Впрочем, сотрудники СБУ знают о местах его перемещения и проводят комплексные мероприятия по привлечению к ответственности. Расследование проводили сотрудники и следователи СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора", - добавляется в сообщении.
Кроме того, в местных telegram-каналах сообщается имя "министра транспорта Херсонской области РФ" - Тимур Худояров.
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