Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал Организовал собственную сеть информаторов: в Херсоне СБУ сообщила о подозрении резиденту российской ФСБ

Организовал собственную сеть информаторов: в Херсоне СБУ сообщила о подозрении резиденту российской ФСБ

24 июля, 2023 понедельник
11:10
Криминал

В понедельник, 24 июля, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении херсонскому агенту ФСБ РФ, создавшему собственную агентурную сеть из 10 информаторов. Ему грозит пожизненное заключение

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию по разоблачению агентурной сети ФСБ в Херсоне. В результате удалось задержать резидента российской спецслужбы (прим., – по военной терминологии – это вербующий и дающий задачу другим агентам) агент, держащий "на связи" до 10 информаторов в регионе.

По данным СБУ, все информаторы были местными жителями Херсона, поддерживавшими вооруженную агрессию России против Украины.

Отмечается, что задача этой агентурной сети заключалась в передаче в РФ актуальной информации о подразделениях ВСУ в прифронтовых районах Херсонской области. В частности, осведомители пытались выявить возможные боевые позиции реактивных систем залпового огня "Град" и иностранных гаубиц М777.

Все собранные данные они должны были передавать резиденту, а тот должен был посылать их своему куратору из ФСБ. Сотрудники СБУ разоблачили сеть и задержали ее руководителя при попытке передачи информации агрессору.

По данным следствия, задержанным агентом российских спецслужб оказался местный житель, попавший в поле зрения ФСБ еще в начале 2000-х. Тогда он часто приезжал в Россию по своим делам. Затем на него вышел представитель российской спецслужбы и предложил сотрудничество.

СБУ отмечает, что для "убедительности" своих намерений спецслужба России даже выдала своему резиденту так называемый пропуск для беспрепятственного передвижения по территории страны-агрессора.

Еще до начала полномасштабного вторжения в Россию он вернулся в Украину и устроился в одну из частных охранных фирм в Херсоне. После 24 февраля 2022 г. на связь с ним дистанционно вышел представитель ФСБ и определил основные задачи в войне против Украины.

В ходе обысков у предателя обнаружены средства коммуникации, через которые он контактировал с агрессором. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Ему грозит пожизненное заключение.

Примечание. Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • 21 июля Служба безопасности Украины задержала жителей Киева и Харьковщины, оправдывающих вооруженную агрессию России против Украины. Один из пророссийских агитаторов оказался бывшим учителем киевского лицея.
Украина
Россия
СБУ
Херсон
коллаборанти
Читайте также:
лукашенко, путін
23 июля, 2023 воскресенье
Лукашенко сказал Путину, что вагнеровцы просятся на "экскурсию в Варшаву"
Онуфрій
23 июля, 2023 воскресенье
"Кто целится в небо, попадает в конце концов в самого себя", - Онуфрий двусмысленно отреагировал на разрушение собора в Одессе
22 июля, 2023 суббота
Украина будет использовать F-16 так, что мы удивимся - пилот из США
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.63
    Покупка 36.63
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.71
    Продажа 41.78
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
24 июля
11:19
Нетаньяху выписали из больницы после срочной госпитализации
11:15
В Полтавской области произошло землетрясение с эпицентром на глубине 7 км
11:13
В Киеве задержали бывшего одесского военкома Борисова
11:13
Зеленский отреагировал на петицию с призывом разобраться с "судейским беспределом" в отношении Полтавского ГОКа
10:59
Обзор
Дроны атаковали Москву и Крым, ВСУ зашли в тупик и столкнулись с препятствиями в боях. Акценты мировых СМИ 24 июля
10:49
Обновлено
В Москве раздались взрывы возле здания минобороны: власти обвинили Киев в атаке дронов
10:45
Обновлено
За время наступления Силы обороны освободили более 192 км территории на юге и 35 км на Бахмутском направлении
10:29
Обновлено
Оккупационные власти Крыма заявили об атаке украинских БПЛА на склад боеприпасов в Джанкойском районе и эвакуации близлежащих сел
10:25
Армия РФ обстреляла 9 регионов Украины за сутки: ранены 9 человек
10:22
Samsung
Stellantis и Samsung SDI построят второй завод по производству аккумуляторов для электроавтомобилей в США
10:09
Россия завела все ракетоносители в Черном море в пункты базирования
10:07
OPINION
Не будет бойца и армии – не будет символов и страны
09:54
Эксклюзив
Сергей Згурец
Участок от Купянска до Кременной и Сватового будет еще горячим определенное время, - Згурец
09:51
Бангладеш паром
В Индонезии затонул паром с пассажирами на борту: по меньшей мере 15 человек погибли, 19 пропали без вести
09:46
Инфографика
Курс валют на 24 июля: сколько стоят доллар и евро
09:39
Россия делает ставку на использование тактических БПЛА в Украине как на устойчивый компонент современной войны, - разведка Британии
09:34
В Луганской области оккупанты стремятся сократить перемещение населения до минимума: ищут тех, кто помогает ВСУ, - ОВА
09:08
"Карту Буданова" продали на аукционе за 14 млн грн, деньги пойдут на беспилотники для ГУР
08:19
ЧВК Вагнера
ISW: ЧВК Вагнера в Беларуси не представляет угрозы для Украины или Польши
08:14
Обновлено
Россияне атаковали Одесщину дронами-камикадзе: 6 человек пострадали, разрушен ангар с зерном
08:11
Инфографика
Армия РФ потеряла за сутки в Украине 660 военных, 11 танков и 1 средство ПВО, - Генштаб ВСУ
08:01
OPINION
Сатане своих не жалко...
07:41
Превосходит российский "Панцирь": в Турции представили новую систему ПВО
07:22
Способен летать более 35 часов и преодолевать 7 тыс. км: в Иране представили обновленную версию Shahed-149
07:14
В Камеруне обрушилось здание: по меньшей мере 12 человек погибли, более 10 пострадали
06:37
Гутерреш призвал Россию немедленно прекратить атаки на украинцев и объекты культуры
06:10
Самолет с 20 пассажирами на борту упал после взлета в Порт-Судане: по меньшей мере 9 погибших, из них 4 военных
00:26
На Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали почти две роты россиян, - Тарнавский
2023, воскресенье
23 июля
23:47
Летом 2024 года Украину смогут принять в НАТО, - Резников
23:33
В Крыму состоялось собрание координаторов подпольного движения "Желтая Лента"
23:18
Попытки Путина убить клин между Украиной и Польшей напрасны, - Кулеба
22:57
В Испании прошли парламентские выборы: предварительно, лидирует Консервативная партия
22:36
В Греции обрушился мост: по меньшей мере двое погибших и десятки пострадавших
22:18
Эксклюзив
У этой власти нет никакого видения того, как должна развиваться гуманитарная сфера, - Княжицкий
22:11
В пакистанской провинции отложили премьеру "Барби" из-за проверки на "неприемлемый контент"
21:57
ЮНЕСКО осудила ракетную атаку на Одессу
21:50
В России начались проблемы с доступом в Википедию, - GlobalCheck
21:42
Эксклюзив
Проект Sunflowers: в Польше разрабатывают платформу, на которой будут собирать показания военных преступлений РФ в Украине
21:26
Во время атаки на Одессу россияне повредили консульское здание Греции, - Зеленский
21:07
Геннадий Труханов
"Вы просто существа без будущего": Труханов обратился к россиянам
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV