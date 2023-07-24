Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



"Контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию по разоблачению агентурной сети ФСБ в Херсоне. В результате удалось задержать резидента российской спецслужбы (прим., – по военной терминологии – это вербующий и дающий задачу другим агентам) агент, держащий "на связи" до 10 информаторов в регионе.



По данным СБУ, все информаторы были местными жителями Херсона, поддерживавшими вооруженную агрессию России против Украины.



Отмечается, что задача этой агентурной сети заключалась в передаче в РФ актуальной информации о подразделениях ВСУ в прифронтовых районах Херсонской области. В частности, осведомители пытались выявить возможные боевые позиции реактивных систем залпового огня "Град" и иностранных гаубиц М777.



Все собранные данные они должны были передавать резиденту, а тот должен был посылать их своему куратору из ФСБ. Сотрудники СБУ разоблачили сеть и задержали ее руководителя при попытке передачи информации агрессору.

По данным следствия, задержанным агентом российских спецслужб оказался местный житель, попавший в поле зрения ФСБ еще в начале 2000-х. Тогда он часто приезжал в Россию по своим делам. Затем на него вышел представитель российской спецслужбы и предложил сотрудничество.



СБУ отмечает, что для "убедительности" своих намерений спецслужба России даже выдала своему резиденту так называемый пропуск для беспрепятственного передвижения по территории страны-агрессора.

Еще до начала полномасштабного вторжения в Россию он вернулся в Украину и устроился в одну из частных охранных фирм в Херсоне. После 24 февраля 2022 г. на связь с ним дистанционно вышел представитель ФСБ и определил основные задачи в войне против Украины.



В ходе обысков у предателя обнаружены средства коммуникации, через которые он контактировал с агрессором. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Ему грозит пожизненное заключение.

Примечание. Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.