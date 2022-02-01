Организовал побег Януковича в РФ: суд заочно арестовал экс-начальника президентской охраны
В Украине заочно арестовали бывшего начальника охраны экс-президента Виктора Януковича, который помог последнему незаконно выехать в Россию
Об этом сообщает пресс-центр ГБР.
Бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины - начальнику Службы безопасности экспрезидента Виктора Януковича, подозреваемого в дезертирстве, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В ноябре 2021 года ему объявили о подозрении.
Следствие выяснило, что в начале 2014 года генерал-майор находился в командировке в Крыму, где руководил охраной Виктора Януковича. После завершения поездки он не только не вернулся к месту службы, но и уехал из Украины. Он действовал по предварительному сговору с другими военными Управления государственной охраны.
Кроме того, злоумышленник организовал незаконный выезд Виктора Януковича за границу, что позволило экс-президенту в 2014 году скрываться от органов досудебного расследования и суда.
В настоящее время орган досудебного расследования получил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве, а подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
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