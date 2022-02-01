Организовал побег Януковича в РФ: суд заочно арестовал экс-начальника президентской охраны

Об этом сообщает пресс-центр ГБР.



Бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины - начальнику Службы безопасности экспрезидента Виктора Януковича, подозреваемого в дезертирстве, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



В ноябре 2021 года ему объявили о подозрении.



Следствие выяснило, что в начале 2014 года генерал-майор находился в командировке в Крыму, где руководил охраной Виктора Януковича. После завершения поездки он не только не вернулся к месту службы, но и уехал из Украины. Он действовал по предварительному сговору с другими военными Управления государственной охраны.



Кроме того, злоумышленник организовал незаконный выезд Виктора Януковича за границу, что позволило экс-президенту в 2014 году скрываться от органов досудебного расследования и суда.



В настоящее время орган досудебного расследования получил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве, а подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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