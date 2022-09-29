Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

Обвиняемый способствовал организации массовых беспорядков антимайдановцев в Российском академическом театре по улице Греческой в Одессе 2 мая 2014 года. В результате 8 человек получили огнестрельные ранения, из них 6 погибли. Также эксмилиционер не прекратил беспорядков.

Кроме того, 4 мая 2014 он способствовал антимайдановцам в захвате помещения Одесского городского управления милиции и освобождении задержанных по подозрению в совершении массовых беспорядков.

Экс-главу областной милиции обвиняют в соучастии в организации массовых беспорядков, злоупотреблении властью и служебным положением, пособничество в захвате государственных зданий, а также вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст.27, ч. 2 ст.28, ст.341, ч. 2 ст.343 УК Украины).

За совершение преступлений, связанных с этими событиями, в суде уже находятся дела 9 человек – руководителей Одесской областной и городской милиции и их структурных подразделений.

Дмитрий Фучеджи был заместителем руководителя милиции Одесской области по общественной безопасности и находился в центре Одессы 2 мая во время столкновений пророссийских активистов с проукраинскими. Когда 4 мая после штурма городского управления внутренних дел милиционеры отпустили задержанных пророссийских активистов, он исполнял обязанности начальника областного управления внутренних дел. Был задержан прокуратурой в рамках уголовного дела.

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