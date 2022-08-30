Об этом сообщила СБУ в телеграмме .

Предателем оказался 49-летний харьковчанин, живущий с 2014 года во временно оккупированном Донецке. В агентурную сеть он привлекал преимущественно пенсионеров из Харькова, участников пророссийских протестных акций "антимайдана", выступающих за восстановление СССР.

Сам организатор сети был завербован и действовал по заданию генштаба ВС РФ.

СБУ заочного объявила ему подозрение по ч.2 ст.111 (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

29 августа в Ровенской области разоблачили россиянку и двух украинцев, которые сливали оккупантам данные о размещении техники ВСУ и дислокации военных.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb