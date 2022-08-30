Организовал агентурную сеть РФ в Харьковской области: жителю оккупированного Донецка объявили подозрение в госизмене
В Харьковской области в госизмене заочно подозревают организатора агентурной сети РФ, которая собирала данные о перемещении ВСУ и социально-политической обстановке в регионе
Об этом сообщила СБУ в телеграмме .
Предателем оказался 49-летний харьковчанин, живущий с 2014 года во временно оккупированном Донецке. В агентурную сеть он привлекал преимущественно пенсионеров из Харькова, участников пророссийских протестных акций "антимайдана", выступающих за восстановление СССР.
Сам организатор сети был завербован и действовал по заданию генштаба ВС РФ.
СБУ заочного объявила ему подозрение по ч.2 ст.111 (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.
- 29 августа в Ровенской области разоблачили россиянку и двух украинцев, которые сливали оккупантам данные о размещении техники ВСУ и дислокации военных.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.5
Покупка 39.5Продажа 40.29
-
EUR
Покупка 39.42Продажа 40.42
- Актуальное
- Важное