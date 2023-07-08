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Организация по запрещению химического оружия сообщила об уничтожении всех заявленных арсеналов

8 июля, 2023 суббота
11:26
Мир

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что последние запасы из заявленных всеми странами-участницами Конвенции о запрещении химического оружия были уничтожены

Об этом говорится в сообщении на сайте ОЗХО.

Так, в пятницу, 7 июля, был уничтожен последний химический боеприпас из объявленных запасов США. Он был ликвидирован на пилотном заводе по уничтожению химических веществ Blue Grass в Кентукки.

"Я приветствую все государства-участники, и в частности Соединенные Штаты Америки, с этим большим достижением для международного сообщества. Прекращение уничтожения всех заявленных запасов химического оружия является важной вехой для Организации. Это критически важный шаг к достижению ее миссии по окончательной ликвидации всего химического оружия" , – сказал гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас.

Он подчеркнул, что это исторический успех многолетней работы за последние 26 лет. В то же время он отметил, что впереди ждут новые вызовы, требующие внимания международного сообщества. Так, к Конвенции о запрете химического оружия должны присоединиться еще четыре страны.

Ариас также сказал, что недавнее использование и угрозы использования токсичных химикатов в качестве оружия показывают, что предотвращение повторного появления будет оставаться приоритетом для Организации. Так, ряд факторов, таких как быстрое развитие науки и техники, новые опасные токсичные химикаты, более сложное оборудование и методы производства, лучшие средства доставки и взаимодействие между химией, биологией и искусственным интеллектом, будут проверять актуальность Конвенции о химическом оружии.

"Центр ОЗХО по химии и технологиям, начавший работу в мае 2023 года, является важным инструментом для усиления возможностей Организации противостоять этим угрозам. Международное сообщество может рассчитывать на независимость, опыт и готовность Секретариата играть свою роль", - подчеркнул Ариас.

Справочно. Конвенция о запрещении химического оружия вступила в силу в 1997 году. В нее вошли 193 государства из 196 стран-членов ООН. С тех пор ОЗХО проверила уничтожение 72 304,34 метрической т накопленного химического оружия, о чем заявили страны по всему миру.

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химоружие
США
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