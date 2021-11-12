Организация незаконных поставок угля из ОРДЛО: СБУ вручила подозрение экс-министру энергетики Демчишину

Об этом сообщает сайт СБУ.



По данным следствия, после назначения Демчишина в декабре 2014 года на должность министра энергетики и угольной промышленности Украины высшее политическое руководство государства привлекло его к заключению соглашений на поставку угля с временно оккупированных территорий Донецка и Луганска.



СБУ отмечает, что Демчишин заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями "Л/ДНР" по поставкам угля на общую сумму более 3 млрд грн.



“В результате противоправных действий министра в распоряжение террористов поступило более 200 млн грн. Это привело к закреплению и дальнейшему становлению так называемых правительств террористических организаций "Л/ДНР" на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.



В Офисе генпрокурора сообщили, что в преступной схеме использованы два угледобывающих предприятия - шахта имени К.И. Киселева и "Луганскуголь", которые находились под полным контролем незаконных вооруженных формирований, а одно из них вообще не работало.



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