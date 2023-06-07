Организация экономсотрудничества и развития улучшила прогноз по экономическому росту в мире
Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует, что мировая экономика вырастет до 2,7% из обещанных в ноябре 2022 года 2,2%
Об этом сообщает AP .
Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует, что мировая экономика вырастет до 2,7%. В ноябре 2022 года такой прогноз составил 2,2%.
Также 38 стран-членов базирующейся в Париже организации пришли к выводу о незначительном ускорении роста - до 2,9% - в следующем году.
"Глобальная экономика должна пройти через шаткое восстановление этого и следующего года. Предыдущий путь полон рисков, от эскалации войны в Украине — с разрушением дамбы во вторник до долговых проблем в развивающихся странах и быстрого повышения процентных ставок, что имеет непредсказуемое влияние на банки и инвесторов", - заявили в ОЭСР.
Организация также прогнозирует снижение инфляции до 5,2% к концу года с 7,8% в конце прошлого года в странах G20, на которые приходится более 80% мировой экономики.
- Напомним, в апреле Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на следующие два года.
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