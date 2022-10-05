Организация экономического сотрудничества и развития признала Украину потенциальным членом

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

ОЭСР начала общение по вступлению Украины в организацию, после – совет перейдет к обсуждению и подготовке дорожной карты.

"В июле этого года в Лугано от имени государства я передал заявку на вступление Украины Генеральному секретарю Организации экономического сотрудничества и развития Матиасу Корману. А на прошлой неделе выступил онлайн на открытии заседания Совета ОЭСР, где заявка рассматривалась".

Господин Корман сегодня сообщил, что Организация начинает начальный диалог по вступлению Украины. После этого Совет ОЭСР перейдет к дискуссиям и подготовке проекта дорожной карты. Также работаем над скорейшим открытием офиса ОЭСР в Украине", - заявил Шмыгаль.

Премьер-министр Украины разъяснил, что нашей стране такое членство дает вступление в так называемый клуб успешных стран, а это более 62% мирового ВВП.

"Принятие Украины в круг развитых государств, прежде всего, является важным маркером готовности нашей страны к вступлению в ЕС и сигналом для иностранных компаний, что Украина - перспективное место для инвестиций и развития бизнеса", - добавил Шмыгаль.

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