Организация экономического сотрудничества и развития признала Украину потенциальным членом
Организация экономического сотрудничества и развития признала Украину потенциальным членом ОЭСР, что дает вступление в так называемый клуб успешных стран
Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
ОЭСР начала общение по вступлению Украины в организацию, после – совет перейдет к обсуждению и подготовке дорожной карты.
"В июле этого года в Лугано от имени государства я передал заявку на вступление Украины Генеральному секретарю Организации экономического сотрудничества и развития Матиасу Корману. А на прошлой неделе выступил онлайн на открытии заседания Совета ОЭСР, где заявка рассматривалась".
Господин Корман сегодня сообщил, что Организация начинает начальный диалог по вступлению Украины. После этого Совет ОЭСР перейдет к дискуссиям и подготовке проекта дорожной карты. Также работаем над скорейшим открытием офиса ОЭСР в Украине", - заявил Шмыгаль.
Премьер-министр Украины разъяснил, что нашей стране такое членство дает вступление в так называемый клуб успешных стран, а это более 62% мирового ВВП.
"Принятие Украины в круг развитых государств, прежде всего, является важным маркером готовности нашей страны к вступлению в ЕС и сигналом для иностранных компаний, что Украина - перспективное место для инвестиций и развития бизнеса", - добавил Шмыгаль.
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