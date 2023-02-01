Организаторы вечеринок, где унижали девушек, задержали, а соучастникам – вручили повестки, - Нацполиция
Полиция задержала двух организаторов пьяных вечеринок, на которых могли насиловать и унижать девушек, еще шестерым вручили повестки
Об этом рассказали в пресс-службе Национальной полиции, сообщает "Суспильное".
Этим фигурантам готовятся сообщить о подозрениях.
Также источники "Суспильного" рассказали, что еще шестерым причастным к вечеринкам вручили повестки.
Напомним, общественный деятель, продюсер и ведущая Ярослава Кравченко со ссылкой на информацию подписчицы 31 декабря рассказала, что группа ребят в Киеве устраивала вечеринки, куда приглашают девушек, которым, вероятно, подсыпали снотворное с наркотическим действием в алкоголь. После этого молодые люди проводили прямые эфиры, где на камеру издевались над полубессознательными девушками, раздевали их, снимали на видео половые органы и насиловали пальцами.
Каждое видео сопровождается смехом и комментариями с сексуальным подтекстом. Авторы заявляют, что делают такой контент, чтобы "показать безнравственность женщин". По словам Кравченко, ребята, фигурирующие в видео, переехали в Киев из Ивано-Франковска месяц назад.
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