Об этом рассказали в пресс-службе Национальной полиции, сообщает "Суспильное".

Этим фигурантам готовятся сообщить о подозрениях.

Также источники "Суспильного" рассказали, что еще шестерым причастным к вечеринкам вручили повестки.

Напомним, общественный деятель, продюсер и ведущая Ярослава Кравченко со ссылкой на информацию подписчицы 31 декабря рассказала, что группа ребят в Киеве устраивала вечеринки, куда приглашают девушек, которым, вероятно, подсыпали снотворное с наркотическим действием в алкоголь. После этого молодые люди проводили прямые эфиры, где на камеру издевались над полубессознательными девушками, раздевали их, снимали на видео половые органы и насиловали пальцами.

Каждое видео сопровождается смехом и комментариями с сексуальным подтекстом. Авторы заявляют, что делают такой контент, чтобы "показать безнравственность женщин". По словам Кравченко, ребята, фигурирующие в видео, переехали в Киев из Ивано-Франковска месяц назад.

Заместитель министра внутренних дел Катерина Павличенко отметила, что 31 января Нацполиция оперативно взяла инцидент в работу.

1 февраля стало известно, что к ребятам пришли с обысками.

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