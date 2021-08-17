Организаторы согласились убрать СССР-инсталляцию с Аллеи Героев Небесной Сотни
Организаторы согласились убрать скандальную СССР-инсталляцию на Аллее Героев Небесной Сотни, а съемки проведут в другом месте
Об этом говорится в сообщении Украинского института национальной памяти.
В Институте нацпамяти рассказали, что после общения со всеми причастными сторонами организаторы согласились убрать конструкции и перенести съемки в другое место.
Инсталляция была частью исторической художественно-театральной постановки, которая якобы имела целью коротко показать все эпохи, через которые прошла Украина на пути к независимости.
- Напомним, в Киеве, на Аллее Героев Небесной Сотни перед Днем Независимости обустроили локацию в советском стиле .
- Мэр Виталий Кличко отреагировал на установление на Аллее Небесной Сотни декораций в советском стиле.
- Кандидат политических наук Андрей Ковалев считает, что для президента Владимира Зеленского и его окружения все "советское" является святым , а в праздновании 30-летия Независимости нашего государства нет украинского нарратива.
- Активисты разнесли декорации в советском стиле на Аллее Небесной Сотни, полиция задержала часть людей. Впоследствии их отпустили.
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