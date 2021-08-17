Организаторы согласились убрать СССР-инсталляцию с Аллеи Героев Небесной Сотни

Об этом говорится в сообщении Украинского института национальной памяти.

В Институте нацпамяти рассказали, что после общения со всеми причастными сторонами организаторы согласились убрать конструкции и перенести съемки в другое место.

Инсталляция была частью исторической художественно-театральной постановки, которая якобы имела целью коротко показать все эпохи, через которые прошла Украина на пути к независимости.