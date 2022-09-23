Организаторы "референдума" в Запорожье: СБУ идентифицировала более 1 тыс. россиян и 390 коллаборантов
СБУ перехватила документы и идентифицировала более 1,5 тыс. организаторов "референдума на Запорожье", среди которых российские силовики и коллаборанты
Об этом сообщила СБУ в телеграме .
Благодаря полученным документам стали известны личности более тысячи российских силовиков-охранников на псевдоголосовании, среди которых – подразделения росгвардии, военной полиции и МЧС РФ.
Помогают им предатели и коллаборанты из оккупационного "главного управления МВД по Запорожской области", частные охранные фирмы, подконтрольные российским спецслужбам.
Также СБУ получила полный список пособников оккупантов, возглавивших "теризбиркомы". В него входят более 390 коллаборантов.
Украинская спецслужба установила всех организаторов псевдоголосования, их данные и места нахождения.
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины продолжаются мероприятия по привлечению виновных к ответственности.
- 22 сентября стало известно, что на временно оккупированных территориях началась подготовка к псевдореферендумам.
- 23 сентября Минреинтеграции сообщило , что против всех организаторов псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины возбудят уголовные дела, арестуют их имущество.
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