Об этом сообщила СБУ в телеграме .

Благодаря полученным документам стали известны личности более тысячи российских силовиков-охранников на псевдоголосовании, среди которых – подразделения росгвардии, военной полиции и МЧС РФ.

Помогают им предатели и коллаборанты из оккупационного "главного управления МВД по Запорожской области", частные охранные фирмы, подконтрольные российским спецслужбам.

Также СБУ получила полный список пособников оккупантов, возглавивших "теризбиркомы". В него входят более 390 коллаборантов.

Украинская спецслужба установила всех организаторов псевдоголосования, их данные и места нахождения.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины продолжаются мероприятия по привлечению виновных к ответственности.

22 сентября стало известно, что на временно оккупированных территориях началась подготовка к псевдореферендумам.

23 сентября Минреинтеграции сообщило , что против всех организаторов псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины возбудят уголовные дела, арестуют их имущество.

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