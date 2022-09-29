Об этом сообщил руководитель Луганской ОВ Сергей Гайдай.

В Луганской области рашисты сымитировали фантастические цифры явки - мол, участие в их "шоу" приняли 1,6 млн человек. То есть больше, чем есть сейчас в области. Ведь после начала полномасштабного вторжения регион покинули 320 тысяч человек, то есть 50% населения области.

"Когда рашисты начали считать "бюллетени", - написал Сергей Гайдай, - поняли, что пустых как-то много, так увлеклись рисованием "галочек", что получилось, будто всего в "выборах без выбора" приняли участие более 1,6 млн человек. Слишком много "голосов". Больше, чем есть на самом деле людей. Получается, что на псевдореферендуме в Луганской области "голосовали" и дети, и "мертвые души". А где-то не "голосовали" вообще, просто нарисовали общий результат".

Он добавил: "Цивилизованный мир никогда не признает этот цирк. Жители Луганщины никогда не примут рашистский режим".

Россияне объявили результаты псевдореферендума в "Л/ДНР" и на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей.

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