Организаторы обнародовали девиз Олимпиады-2022

Об этом сообщает Xinhua.



Девиз Олимпиады-2022 - "Вместе ради общего будущего" (Together For A Shared Future).



"Девиз продвигает универсальную цель единства, мира, прогресса и открытости. Это китайская интерпретация недавно пересмотренного олимпийского девиза "Быстрее, выше, сильнее - вместе", - сообщили в оргкомитете Игр.



Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля. Зимние Игры будут проходить в Пекине.

Напомним, в апреле 2021 года власти КНДР приняли решение не отправлять спортсменов на Олимпийские игры в Токио.

9 сентября Международный олимпийский комитет отстранил КНДР от участия в зимних Олимпийских играх в Пекине.