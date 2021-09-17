Организаторы обнародовали девиз Олимпиады-2022
Организаторы зимней Олимпиады-2022 представили девиз Игр
Об этом сообщает Xinhua.
Девиз Олимпиады-2022 - "Вместе ради общего будущего" (Together For A Shared Future).
"Девиз продвигает универсальную цель единства, мира, прогресса и открытости. Это китайская интерпретация недавно пересмотренного олимпийского девиза "Быстрее, выше, сильнее - вместе", - сообщили в оргкомитете Игр.
Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля. Зимние Игры будут проходить в Пекине.
- Напомним, в апреле 2021 года власти КНДР приняли решение не отправлять спортсменов на Олимпийские игры в Токио.
- 9 сентября Международный олимпийский комитет отстранил КНДР от участия в зимних Олимпийских играх в Пекине.
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