Организаторы Книжного Арсенала отменили мероприятие в 2022 году

Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

"Украинский народ мужественно защищает страну, дает отпор врагу на разных фронтах, и мы все понимаем – для окончательной победы нам еще нужно время. Сейчас, в условиях войны, наша команда работает в поддержку издательской сферы и литературной и художественной сцены в Украине, в поддержку нашего сообщества", - пишут организаторы.

Представители фестиваля также заявили, что сейчас сосредотачивают свою активность на других направлениях.



В частности, сообщается, что команда Книжного Арсенала сейчас активно занимается информированием мирового литературного сообщества о российско-украинской войне. Они развивают коалицию культурных институтов для бойкота российского художественного продукта и бизнеса. А также координируют помощь пострадавшим в войне детям-переселенцам, издателям и переводчикам.

Кроме того, команда Арсенала уже реализовала финал проекта Украина-Шотландия: Литературный проект сотрудничества и при поддержке отдела образовательных программ Художественного Арсенала запустили подростковый проект "Антитвор-2022".Организаторы фестиваля также трансформировали проект "Литература на экспорт" таким образом, чтобы он способствовал распространению каталогов украинских издателей за рубежом."Это помогает налаживать и углублять сотрудничество с иностранными партнерами и поддерживать украинские издательства. Нам удалось наладить быструю и эффективную коммуникацию с книжными ярмарками по всему миру. Работаем дальше!" – сообщают на сайте.В частности, благодаря усилиям команды Книжного Арсенала в составе рабочей группы профильных институтов культуры уже было обеспечено участие Украины в формате стенда-манифеста в книжной ярмарке в Болонье (21-24 марта) и в Лондонской книжной ярмарке (5-7 апреля).

Члены команды фестиваля также принимают участие в международных событиях в качестве приглашенных спикеров. Среди этих событий заседания Совета европейской сети литературного перевода ENLIT и Региональная издательская конференция стран Кавказа и Черноморского бассейна.

"Сейчас цель нашей деятельности - работать на сохранение институции и команды, а затем на поддержку книги и ее аудитории, работать на победу", - комментируют на сайте.



Кроме того, организаторы события обещают после победы Украины непременно подготовить и провести XI Книжный Арсенал "с его неповторимой атмосферой свободы высказываний, встреч читателей и писателей и теплых объятий под мирным небом во дворе Старого арсенала".