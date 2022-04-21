Организаторы итальянской регаты запретили участие 60 российским яхтам
Парусные соревнования Giraglia Rolex Cup состоятся без участия 50-60 российских яхт из-за агрессии России против Украины
Президент яхт-клуба Yacht Club Italiano Джероламо Бьянки в среду сделал по этому поводу официальное заявление.
В нем, в частности, говорится, что под запрет участия в итальянской регате Giraglia Rolex Cup 10-18 июня, подпадут 50-60 российских яхт. Решение принято в связи с злостью РФ против Украины.
Справка. Giraglia Rolex Cup – ежегодные с 1953 года соревнования по парусному спорту, стартующие во французском Сен-Тропе и завершающиеся в итальянской Генуе.
- Напомним, 20 апреля стало известно, что российские и белорусские теннисисты не смогут выступить на "Уимблдоне" -2022 из-за военного вторжения РФ в Украину.
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