Организаторы Евровидения определились с городом, принимающим конкурс в 2024 году
Евровидение-2024 будет проведено в шведском Мальме. Этот город будет принимать песенный конкурс уже в третий раз после 1992 и 2013 годов
Об этом сообщил Европейский союз радиовещания и телевидения (EBU).
Мальме был выбран по результатам тщательного конкурса, в котором оценивались такие критерии, как наличие инфраструктуры, способность принять тысячи приезжих, делегаций, съемочных групп, болельщиков и журналистов.
Гранд-финал 68-го песенного конкурса Евровидения состоится в субботу, 11 мая, на Мальме-Арене, а полуфиналы состоятся на той же неделе, во вторник, 7 мая, и в четверг, 9 мая.
Евровидение – это ежегодный песенный конкурс, проводимый с 1956 года.
- В международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" одержала победу шведская исполнительница Loreen. Украина, которую представляла группа TVORCHI с песней Heart of Steel, в финале заняла шестую позицию.
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