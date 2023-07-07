Об этом сообщил Европейский союз радиовещания и телевидения (EBU).

Мальме был выбран по результатам тщательного конкурса, в котором оценивались такие критерии, как наличие инфраструктуры, способность принять тысячи приезжих, делегаций, съемочных групп, болельщиков и журналистов.

Гранд-финал 68-го песенного конкурса Евровидения состоится в субботу, 11 мая, на Мальме-Арене, а полуфиналы состоятся на той же неделе, во вторник, 7 мая, и в четверг, 9 мая.

Евровидение – это ежегодный песенный конкурс, проводимый с 1956 года.