Об этом сообщили на сайте Европейского языкового союза.

Теперь голосовать за страны, которые войдут в полуфинал конкурса, смогут только зрители. Также будет введено онлайн-голосование для зрителей из любой страны мира.

Впрочем, в финале останутся голоса жюри. Они будут объединяться с зрительскими голосами для определения победителя.

"В 2023 году только зрители песенного конкурса Евровидения будут решать, какие страны пройдут в Гранд-финал, и, учитывая глобальное влияние события, каждый, кто смотрит шоу, где бы он ни жил, может отдать свои голоса за свои любимые песни", - отметил исполнительный супервайзер песенного конкурса Евровидения Мартин Остердал.

Голосование по-прежнему будет проходить с помощью SMS или через приложение Евровидения Song Contest. Те, кто смотрит шоу из других стран мира, смогут воспользоваться специальной платформой и отдать свой голос с помощью банковской карты. Однако неизвестно, будут ли все страны иметь возможность голосовать таким образом.

Также была создана рабочая группа членов EBU для того, чтобы предотвратить нарушения в голосовании, которые наблюдались во время Евровидения-2022.

7 ноября стало известно, кого украинцы избрали в жюри Евровидения-2023.