Организаторы Евровидения объявили об изменении правил голосования
Организаторы Европейского языкового союза объявили об изменении правил голосования во время песенного конкурса Евровидение
Об этом сообщили на сайте Европейского языкового союза.
Теперь голосовать за страны, которые войдут в полуфинал конкурса, смогут только зрители. Также будет введено онлайн-голосование для зрителей из любой страны мира.
Впрочем, в финале останутся голоса жюри. Они будут объединяться с зрительскими голосами для определения победителя.
"В 2023 году только зрители песенного конкурса Евровидения будут решать, какие страны пройдут в Гранд-финал, и, учитывая глобальное влияние события, каждый, кто смотрит шоу, где бы он ни жил, может отдать свои голоса за свои любимые песни", - отметил исполнительный супервайзер песенного конкурса Евровидения Мартин Остердал.
Голосование по-прежнему будет проходить с помощью SMS или через приложение Евровидения Song Contest. Те, кто смотрит шоу из других стран мира, смогут воспользоваться специальной платформой и отдать свой голос с помощью банковской карты. Однако неизвестно, будут ли все страны иметь возможность голосовать таким образом.
Также была создана рабочая группа членов EBU для того, чтобы предотвратить нарушения в голосовании, которые наблюдались во время Евровидения-2022.
- 7 ноября стало известно, кого украинцы избрали в жюри Евровидения-2023.
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