Об этом сообщает Deutsche Welle.

По правилам музыкального конкурса, на Евровидении не позволено делать политические заявления, но организаторы заверили, что ввиду ситуации в Украине считают призыв Kalush Orchestra – гуманитарным.

Полк АЗОВ уже отреагировал на поступок Kalush Orchestra и поблагодарил музыкантов.

14 мая украинская этнофольк-группа Kalush Orchestra после своего выступления в финале международного песенного конкурса "Евровидение-2022" обратилась ко всему миру с призывом помочь защитникам Украины и, в частности, Героям Мариуполя.

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