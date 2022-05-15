Организаторы Евровидения не дисквалифицируют Kalush Orchestra за призыв помочь Азовстали: считают заявление гуманитарным
Организаторы Евровидения заверили, что не будут дисквалифицировать Kalush Orchestra за призыв помочь Азовстали, потому что считают заявление украинских музыкантов - гуманитарным, а не политическим
Об этом сообщает Deutsche Welle.
По правилам музыкального конкурса, на Евровидении не позволено делать политические заявления, но организаторы заверили, что ввиду ситуации в Украине считают призыв Kalush Orchestra – гуманитарным.
Полк АЗОВ уже отреагировал на поступок Kalush Orchestra и поблагодарил музыкантов.
- 14 мая украинская этнофольк-группа Kalush Orchestra после своего выступления в финале международного песенного конкурса "Евровидение-2022" обратилась ко всему миру с призывом помочь защитникам Украины и, в частности, Героям Мариуполя.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспрссо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.6Продажа 33.29
- Актуальное
- Важное