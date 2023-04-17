Организаторы Евровидения-2023 рассказали, какие украинские артисты выступят в финале конкурса

Об этом сообщили на сайте "Евровидения".

Приглашенными гостями стали пять украинских знаменитостей, ранее участвовавших в конкурсе. В финале "Евровидения-2023" на сцену в Ливерпуле выйдут победители прошлого года – участники коллектива Kalush Orchestra. Группа будет радовать зрителей мощным выступлением под названием "Голоса нового поколения".

"Мы огорчены, что не смогли привезти "Евровидение" в нашу страну, мы благодарны Великобритании за то, что она принимает этот конкурс от нашего имени. Мы выступим ради каждого украинца, чтобы напомнить, что лучшие времена и победа нашей страны еще впереди, а также чтобы показать миру, за что борется Украина", - отметили участники коллектива.

Кроме того, отмечается также, что 13 мая на сцену "Евровидения-2023" выйдут Джамала, Тина Кароль, Верка Сердючка и коллектив Go-A. Добавляется, что артисты во время Парада флагов 26 стран-финалистов представят свои конкурсные песни, которые будут соединены с британскими хитами.

"В 2016 году я поделилась с миром своей личной историей. Тогда и сейчас конкурс открывает необъятные возможности для сонграйтеров и авторов. Это территория свободы, где каждый может донести свой месседж в той или иной музыкальной форме. Именно поэтому каждый выход на сцену "Евровидения" "является трогательным и особенным мгновением в жизни", - поделилась Джамала.

Также в финале "Евровидения-2023" выступит прошлогодний участник от Великобритании Сэм Райдер, занявший второе место.

В заключительном интервал-акте своими выступлениями будут радовать зрителей Нетта Барзилай, Дункан Лоуренс, Мамуд, Корнелия Якобс, Дади Фрейр и Соня. Все они раньше участвовали в "Евровидении".