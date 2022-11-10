Организатору "референдума" оккупантов в Запорожской области сообщили о подозрении, - ДБР
Заместитель начальника одного из городских отделов Управления Государственной миграционной службы в Запорожской области за организацию "референдума" может сесть пожизненно с конфискацией имущества
Об этом сообщило Государственное бюро расследований
Сотрудники ДБР заочно сообщили о подозрении заместителю начальника одного из городских отделов Управления Государственной миграционной службы в Запорожской области, организовывавшему "референдум" на временно оккупированных территориях. Собственно, мужчина еще в начале временной оккупации части территории Запорожской области добровольно вступил в ряды незаконно созданного "миграционного органа" и выполнял указания и распоряжения руководителей оккупационной администрации РФ.
Как отмечают в Государственном бюро расследований, чиновник лично принимал участие в выдаче паспортов России и организации "референдума", который пытались провести оккупанты. Также он получил награду от врага за активное участие в практике так называемого "волеизъявления".
Санкция статьи о государственной измене предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы за конфискацию имущества.
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