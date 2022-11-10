Об этом сообщило Государственное бюро расследований

Сотрудники ДБР заочно сообщили о подозрении заместителю начальника одного из городских отделов Управления Государственной миграционной службы в Запорожской области, организовывавшему "референдум" на временно оккупированных территориях. Собственно, мужчина еще в начале временной оккупации части территории Запорожской области добровольно вступил в ряды незаконно созданного "миграционного органа" и выполнял указания и распоряжения руководителей оккупационной администрации РФ.

Как отмечают в Государственном бюро расследований, чиновник лично принимал участие в выдаче паспортов России и организации "референдума", который пытались провести оккупанты. Также он получил награду от врага за активное участие в практике так называемого "волеизъявления".

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