Организатором дрифта в Киеве выступил Red Bull, участницей - Alyona Alyona: певица говорит - думала видео ко Дню Независимости
Реперка Алена Савраненко (Alyona Alyona) рассказала, что согласилась сниматься в видеоролике от Red Bull ко Дню Независимости
Об этом певица Alyona Alyona заявила в Instagram.
Исполнительница была пассажиркой автомобилей во время скандального дрифтуа на Софийской площади в Киеве.
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"Меня все спрашивают, что это было, и сейчас я немножко поясню. Во-первых, это не была съемка рекламы или съемка моего клипа и тому подобное. В Украину прилетел гонщик Конор Шанахан, который входит в топ-10 дрифтеров мира и Red Bull хотел снять вместе с ним видео, как нам сказали, ко Дню Независимости и решили подключить несколько лидеров мнений. Одним из этих лидеров была я и моя роль заключалась в том, чтобы просто покататься на дрифт-машине, как мне сказали", - отметила Alyona Alyona.
"Меня заверили, что все разрешения у них есть, администрация предоставила, и после этого приедут клининговые машины, которые все это почистят", - добавила она.
- Напомним, в столице на Софийской площади 10 августа несколько автомобилей устроили дрифт.
- Полиция открыла уголовное производство.
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко просит Национальную полицию и Киевскую городскую государственную администрацию тщательно расследовать ситуацию с созданием ролика с дрифтом на Софийской площади.
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