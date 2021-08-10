Организатором дрифта в Киеве выступил Red Bull, участницей - Alyona Alyona: певица говорит - думала видео ко Дню Независимости

Об этом певица Alyona Alyona заявила в Instagram.



Исполнительница была пассажиркой автомобилей во время скандального дрифтуа на Софийской площади в Киеве.



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"Меня все спрашивают, что это было, и сейчас я немножко поясню. Во-первых, это не была съемка рекламы или съемка моего клипа и тому подобное. В Украину прилетел гонщик Конор Шанахан, который входит в топ-10 дрифтеров мира и Red Bull хотел снять вместе с ним видео, как нам сказали, ко Дню Независимости и решили подключить несколько лидеров мнений. Одним из этих лидеров была я и моя роль заключалась в том, чтобы просто покататься на дрифт-машине, как мне сказали", - отметила Alyona Alyona.



"Меня заверили, что все разрешения у них есть, администрация предоставила, и после этого приедут клининговые машины, которые все это почистят", - добавила она.