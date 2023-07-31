Об этом советница по стратегическим коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян рассказала в эфире телемарафона.

"Оказалось, что сам подозреваемый, когда находился в Киевском следственном изоляторе, ему в течение 2 лет по капельке, небольшими порциями передавали под видом лекарства вещества, которые стали основой для того, что он изготовил взрывчатку, с которой, собственно, и попал в Шевченковский суд ", - сказала спикер.

Сапьян отметил, что Гуменюк долгое время готовился к бегству, а его подельники передавали взрывчатку в СИЗО небольшими порциями.

«Он кустарно смог изготовить так называемый пояс шахида и несколько самодельных взрывных устройств. жизнь", - добавила советница.

Пятерым правоохранителям, из-за чьей служебной халатности погиб Гуменюк, по данным следствия, объявили подозрение.

Предостережение. Согласно части 1 статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Что известно о деле Гуменюка

Около 17:20 5 июля в помещении Шевченковского суда в Киеве прогремел взрыв. На место происшествия выехали соответствующие службы. Как выяснилось, прогремели два взрыва, происшествие произошло во время конвоирования из зала суда Игоря Гуменюка. Его обвиняют в теракте под Верховной Радой в августе 2015 года, когда погибли четверо нацгвардейцев.

По предварительным данным, Гуменюк закрылся в туалете и бросил неустановленное взрывное устройство по правоохранителям. После этого попытался скрыться из здания суда, однако неудачно. Он забаррикадировался в другом помещении, а во время штурма взорвал еще один взрывной предмет. Ранения получили двое работников КОРДа, а сам Гуменюк погиб.

Ранее было известно, что пяти правоохранителям сообщены о подозрении. Так, три работника СИЗО подозреваются в служебной халатности по ч. 2 ст. 367 УК Украины. Им грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

А два военнослужащих НГУ подозреваются в нарушении уставных правил караульной службы по ст. 418 ч.3. Им грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Детали о событиях в суде 5 июля читайте здесь.