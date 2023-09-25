Органические продукты в Украине: Минагрополитики рассказало об адаптации отрасли к законодательству ЕС

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передает пресс-служба Минагрополитики.

Он отметил, что Украина во второй раз отмечает Органический день вместе с Евросоюзом. Полномасштабное вторжение РФ не остановило развитие отрасли, подчеркнул чиновник.

"На пути развития органической отрасли Украина прошла долгий и сложный путь. Это направление европейской интеграции, где мы можем гордиться достижениями. Украинское органическое законодательство активно адаптируется к европейскому. В Реестре органов сертификации Минагрополитики уже зарегистрированы десятки органических операторов. Поэтому мы можем отмечать не только европейское органический день, но и украинский", - сказал Высоцкий.