ОРЭС+ решила сократить добычу нефти на 2 млн барреля в сутки, - Reuters
Министерский мониторинговый комитет (JMMC) OPEC+ согласился сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
Три источника в OPEC+ сообщили, что ключевые министры OPEC+, известные как общий министерский мониторинговый комитет, согласовали сокращение добычи нефти на 2 миллиона баррелей в день.
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