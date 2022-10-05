Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Три источника в OPEC+ сообщили, что ключевые министры OPEC+, известные как общий министерский мониторинговый комитет, согласовали сокращение добычи нефти на 2 миллиона баррелей в день.

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