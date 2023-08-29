Ореховый Спас. Что нужно освящать и чего нельзя делать
Наши предки в конце августа на полях собирали зерно, а в садах – орехи. Рассказываем о том, как отметить ореховый Спас и что нельзя делать в этот день. Ореховый Спас еще называют Хлебным или Полотняным. В этом году праздник выпадает на 29 августа
История праздника
Согласно рассказам, однажды Иисус после омовения отерся полотенцем. И на этом полотенце отпечатался его лик. Именно с этого полотенца художники начали писать иконы Спаса Нерукотвороно. Само полотно стало целительным и хранилось в Эдессе.
В 944 году византийцы осадили Эдессу. Тогда жители попросили снять блокаду. А за это пообещали отдать священное полотно. Так Нерукотворный Спас был передан византийцам. Они привезли его в Константинополь.
Впоследствии святыня будет украдена и след ее потеряется.
Что нужно освятить на Ореховый Спас в церкви
29 августа православные посещают богослужения и освящают орехи, зерно и испеченный хлеб.
Освященные продукты несут домой, где угощают всех родных и гостей.
Что можно делать на Ореховый Спас
29 августа заканчивается сбор ржи и пшеницы, начинается посевная озимых культур. Хозяйки на Спас по традиции предков садятся ткать полотно, шьют одежду, вышивают полотенца.
В этот день принято освящать все колодцы и источники питьевой воды.
Ореховый Спас 2023 – приметы:
- если журавли полетели на юг - Покров (14 октября) будет морозным
- если много орехов в этом году, то будет много хлеба в будущем году
- начался дождь с грозой - осень будет теплой
- при сборе орехов попался плод с червем – ждать беды.
Чего нельзя делать на Ореховый Спас
- ссориться
- лениться
- ходить в лес
- отказывать в помощи нуждающимся
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