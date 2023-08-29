Ореховый Спас. Что нужно освящать и чего нельзя делать

История праздника

Согласно рассказам, однажды Иисус после омовения отерся полотенцем. И на этом полотенце отпечатался его лик. Именно с этого полотенца художники начали писать иконы Спаса Нерукотвороно. Само полотно стало целительным и хранилось в Эдессе.

В 944 году византийцы осадили Эдессу. Тогда жители попросили снять блокаду. А за это пообещали отдать священное полотно. Так Нерукотворный Спас был передан византийцам. Они привезли его в Константинополь.

Впоследствии святыня будет украдена и след ее потеряется.

Что нужно освятить на Ореховый Спас в церкви

29 августа православные посещают богослужения и освящают орехи, зерно и испеченный хлеб.

Освященные продукты несут домой, где угощают всех родных и гостей.

Что можно делать на Ореховый Спас

29 августа заканчивается сбор ржи и пшеницы, начинается посевная озимых культур. Хозяйки на Спас по традиции предков садятся ткать полотно, шьют одежду, вышивают полотенца.

В этот день принято освящать все колодцы и источники питьевой воды.

Ореховый Спас 2023 – приметы:

если журавли полетели на юг - Покров (14 октября) будет морозным

если много орехов в этом году, то будет много хлеба в будущем году

начался дождь с грозой - осень будет теплой

при сборе орехов попался плод с червем – ждать беды.

Чего нельзя делать на Ореховый Спас