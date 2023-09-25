Ордер на арест Путина: РФ объявила в розыск главу Международного уголовного суда

Об этом идет речь в сообщении на сайте МВД РФ.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - отметили в МВД.

По какой статье осуществляется розыск, не уточняется.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело против судей МКС Томоко Акане, Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и прокурора Карима Ахмад Хана. Последнего РФ объявила в розыск в мае. В сентябре Хан побывал в Киеве и встретился с президентом Зеленским.

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 г. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовской-Беловой.

Представители разных государств и международных организаций отреагировали на решение МКС. Позже к ним присоединились представители Великобритании и Канады, однозначно поддержавшие позицию суда.

А президент США Джо Байден заявил , что ордер МКС на арест Путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.

24 сентября нижняя палата парламента Канады единогласно приняла резолюцию об осуждении депортации украинских детей в Россию , назвав такие действия оккупантов военными преступлениями и геноцидом.