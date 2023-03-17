Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо"

"Очень символично, что международное право в день, когда в 2014 году Путин начал аннексию Крыма, выдает ордер на арест российского диктатора. Кстати, хотели бы напомнить, что многие говорили, что у Путина должен быть иммунитет, как у главы государства, на арест. Не буду уточнять фамилии этих людей, однако сегодня я очень доволен тем, что Международный суд в Гааге все-таки выдал ордер на арест российского президента, это верное и правильное решение. Решение об ордере на арест Путинга является признаком того, что мир двигается в правильном направлении", - объяснил Бабин.