Ордер на арест Путина – признак того, что цивилизованный мир движется в правильном направлении, – юрист Бабин
Экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, доктор юридических наук Борис Бабин подчеркнул, что решение Международного суда в Гааге о выдаче ордера на арест Путина является признаком верховенства права в мире
Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо"
"Очень символично, что международное право в день, когда в 2014 году Путин начал аннексию Крыма, выдает ордер на арест российского диктатора. Кстати, хотели бы напомнить, что многие говорили, что у Путина должен быть иммунитет, как у главы государства, на арест. Не буду уточнять фамилии этих людей, однако сегодня я очень доволен тем, что Международный суд в Гааге все-таки выдал ордер на арест российского президента, это верное и правильное решение. Решение об ордере на арест Путинга является признаком того, что мир двигается в правильном направлении", - объяснил Бабин.
- В пятницу, 17 марта, Гаагский суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина
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