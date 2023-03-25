Ордер на арест Путина начнет "большое закулисное дипломатическое сражение", - Дмитрий Кулеба
После выдачи Международным уголовным судом ордера на арест Путина начнется большое закулисное дипломатическое сражение за уважение к Римскому уставу
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время беседы с журналистом Вадимом Карпьяком.
"Сейчас начнется большое закулисное дипломатическое сражение за уважение к Римскому уставу. Здесь же вопрос уже даже не в Путине или Украине, а в том, что если будут откровенно попирать ордер МКС, то это развалит МКС", - сказал Кулеба.
Поэтому, по словам Министра, сам Международный уголовный суд заинтересован в соблюдении его актов. К тому же, все страны, поддерживающие МКС, включатся в эту битву за обеспечение выполнения ордера.
"Ясно, что ЮАР не откажется от визита Путина, потому что это их союзник. Но, проигнорировать, я не думаю, что ЮАР сможет откровенно и дерзко его проигнорировать... Лучше бороться с попытками не выполнить ордер, чем бороться за то, чтобы такой ордер был издан" - отметил Кулеба.
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовой-Беловой.
- По данным СМИ, Кремль оказался не готов к выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина и не понимает, как обезопасить его во время заграничных путешествий.
- 23 марта в Международном уголовном суде (МКС) выразили сожаление по поводу угроз в адрес учреждения из-за ордера на арест Путина.
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