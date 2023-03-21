Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Ордер на арест Путина – это посыл российским элитам, - Денисенко
Эксклюзив

Ордер на арест Путина – это посыл российским элитам, - Денисенко

21 мартa, 2023 вторник
12:55
война с Россией

Ордер Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина – это сигнал российским элитам, что их будущего с диктатором у власти не будет

Об этом заявил исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

"Ордер стал абсолютной неожиданностью для Путина. Он никогда не думал, что кто-то решится его объявить в международный розыск. Это для него унижение и он этого боится больше всего. Это еще один удар по его испуганной психике. Его испуг зашкаливает, столь робкого царя в Русской империи не было никогда", – сказал он.

По мнению Денисенко, решение Гааги – это посыл не столько Путину, а сколько российским элитам.

Читайте также: Путин может приехать в ЮАР на саммит, в стране знают об ордере на его арест

"Им всем было сказано, что вашего будущего с Путиным не существует, пока он у власти. Это дополнительный испуг для Путина, потому что он понимает, что ему нужно следить за элитами с двойной силой. До того он просто наблюдал, как налагаются санкции на него". олигархов и подчиненных Теперь его подчиненные созерцают за тем, что будет дальше, к сожалению, говорить о том, что в ближайшее время там начнутся бунты или дворцовые перевороты, мы не можем. как ехать из страны, прятать деньги в других странах. Эти процессы будут продолжаться", - считает он.

  • 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовской-Беловой.
  • 19 марта Германия заявила, что будет обязана задержать Владимира Путина в случае появления на территории страны во исполнение решения Международного уголовного суда.
  • 20 марта заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил точечным ударом по зданию Международного уголовного суда, выдавшему ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.
Россия
Владимир Путин
воєнні злочини Росії
Читайте также:
20 мартa, 2023 понедельник
Присоединяйтесь к Еспресо, Украина победит!
20 мартa, 2023 понедельник
Си Цзиньпин после встречи с Путиным проведет разговор с Зеленским, - FT
21 мартa, 2023 вторник
Китай не будет оказывать Путину поддержку для преодоления неудач в Украине - ISW
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.28
    Покупка 38.28
    Продажа 39.02
  • EUR
    Покупка 40.34
    Продажа 41.24
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
21 мартa
13:09
Украина получила от Евросоюза 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи
13:01
Обновлено
Рада назначила вице-премьера по инновациям и двух министров
12:54
На фото Вооруженные силы Украины
Оккупанты пытаются продвинуться в центр Бахмута, но ВСУ держат оборону, - Сырский
12:51
РФ ежемесячно удается мобилизовать около 20 тысяч человек, - ГУР
12:41
РосСМИ сообщили, что в результате взрывов в Джанкое серьезно повреждена железнодорожная станция
12:22
Открыл прицельный огонь по автомобилю с супругами: правоохранители Харьковщины идентифицировали российского командира
12:13
Эрлинг Холланд
Евро-2024: Лучший бомбардир Европы пропустит матч против Испании
12:08
OPINION
Нынешняя Россия не может быть трансформирована
12:06
Энергосистема Украины работает с резервом мощности, - министр Галущенко
11:47
Экс-чемпион мира спрогнозировал нокаут в бою Усика против Фьюри
11:41
В Авдеевке сейчас остаются более 2 тысяч человек, - глава МВА
11:21
Экс-тренер "Динамо" раскритиковал Ротаня за возвращение Коноплянки в сборную Украины
11:03
Экс-тренер сборной Англии в 75 лет возглавил клуб АПЛ
10:47
Россия в этом году стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, - Reuters
10:40
Си Цзиньпин пригласил Путина в Китай с визитом
10:37
Разведывали позиции украинского ПВО: СБУ задержала в Одессе двух вражеских информаторов
10:34
Инфографика
Курс валют на 21 марта: евро дорожает
10:07
Убегал от ответственности и наступил на российскую мину: перед судом предстанет экс-полицейский из Изюма, работавший на оккупантов
10:05
OPINION
Сергей Фурса
Имитация силы. "Дерзкий в подворотне" - любимая игра Путина
10:02
Шольц о войне РФ в Украине: должны готовиться к факту, что это займет длительное время
09:42
Холифилд назвал тяжеловеса с самым мощным ударом
09:40
Молдова возобновила закупку российского газа
09:26
В МИД Тайваня раскритиковали "мирный план" Китая по войне в Украине: мы не идиоты, оба автократа должны прекратить агрессию
09:22
Взрывы в Джанкое: оккупационные власти ввели режим ЧС в городе
09:21
Путин подписал указ об амнистии вагнеровцев, полгода отвоевавших против Украины, - разведка Британии
09:13
Эксклюзив
Россияне используют более 20 тыс. боеприпасов каждый день по всей линии фронта, - военнослужащий ВСУ Войтко
09:02
Совбез ООН
Россия созывает заседание Совбеза ООН по депортации украинских детей, чтобы оправдать Путина, - AP
08:48
Россияне утром нанесли более 20 ударов по приграничному селу на Харьковщине, повреждены линии электропередачи
08:42
Обновлено
Фумио Кисида
Премьер Японии Кисида прибыл в Украину, - СМИ
08:24
Бахмут
За прошедшие сутки россияне ранили 3 и убили 2 жителей Бахмута и Авдеевки
08:15
Инфографика
Около 960 военных, 15 танков и 7 беспилотников: что потеряла РФ за сутки в Украине
08:09
Непобедимый украинец объявил о бое с боксером, "нокаутировавшим" Усика
08:05
Эксклюзив
Герои Украины. Работала под шквальным огнем: связистка Вита
08:05
OPINION
Си Цзиньпин и начало "китаизации" России
07:48
За сутки враг 66 раз обстрелял Херсонщину: один человек погиб, семеро ранены
07:33
МИД РФ
В МИД России назвали условия для прекращения войны против Украины
07:23
Захватчики заставляют жителей временно оккупированных территорий писать отказ от украинского гражданства, - ЦНС
07:04
Украина объявила о бойкоте турниров с участием российских и белорусских фехтовальщиков
06:50
Силы обороны отразили более 120 атак и поразили районы скопления вражеских войск
06:31
Bloomberg узнал подробности предполагаемого задержания Трампа
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV