Ордер на арест Путина – это посыл российским элитам, - Денисенко
Ордер Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина – это сигнал российским элитам, что их будущего с диктатором у власти не будет
Об этом заявил исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.
"Ордер стал абсолютной неожиданностью для Путина. Он никогда не думал, что кто-то решится его объявить в международный розыск. Это для него унижение и он этого боится больше всего. Это еще один удар по его испуганной психике. Его испуг зашкаливает, столь робкого царя в Русской империи не было никогда", – сказал он.
По мнению Денисенко, решение Гааги – это посыл не столько Путину, а сколько российским элитам.
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"Им всем было сказано, что вашего будущего с Путиным не существует, пока он у власти. Это дополнительный испуг для Путина, потому что он понимает, что ему нужно следить за элитами с двойной силой. До того он просто наблюдал, как налагаются санкции на него". олигархов и подчиненных Теперь его подчиненные созерцают за тем, что будет дальше, к сожалению, говорить о том, что в ближайшее время там начнутся бунты или дворцовые перевороты, мы не можем. как ехать из страны, прятать деньги в других странах. Эти процессы будут продолжаться", - считает он.
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовской-Беловой.
- 19 марта Германия заявила, что будет обязана задержать Владимира Путина в случае появления на территории страны во исполнение решения Международного уголовного суда.
- 20 марта заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил точечным ударом по зданию Международного уголовного суда, выдавшему ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.
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