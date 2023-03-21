Ордер на арест Путина – это посыл российским элитам, - Денисенко

Об этом заявил исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

"Ордер стал абсолютной неожиданностью для Путина. Он никогда не думал, что кто-то решится его объявить в международный розыск. Это для него унижение и он этого боится больше всего. Это еще один удар по его испуганной психике. Его испуг зашкаливает, столь робкого царя в Русской империи не было никогда", – сказал он.

По мнению Денисенко, решение Гааги – это посыл не столько Путину, а сколько российским элитам.

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"Им всем было сказано, что вашего будущего с Путиным не существует, пока он у власти. Это дополнительный испуг для Путина, потому что он понимает, что ему нужно следить за элитами с двойной силой. До того он просто наблюдал, как налагаются санкции на него". олигархов и подчиненных Теперь его подчиненные созерцают за тем, что будет дальше, к сожалению, говорить о том, что в ближайшее время там начнутся бунты или дворцовые перевороты, мы не можем. как ехать из страны, прятать деньги в других странах. Эти процессы будут продолжаться", - считает он.